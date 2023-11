Notizia bomba su Ballando con le stelle, infatti Milly Carlucci ha convinto una cantante italiana, una delle più sexy in assoluto, a prendere parte alla trasmissione di Rai1. A pochi giorni dalla prossima puntata, prevista sabato 25 novembre, è stata praticamente ufficializzata una notizia sensazionale che ha lasciato tutti senza parole. E ora i telespettatori non vedono l’ora di ammirarla danzare in pista, dove darà sicuramente il meglio di sé.

A proposito di Ballando con le stelle, prima di parlarvi di questa cantante italiana pronta a stupire, è stato diffuso online il video della clamorosa lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. “Tu devi proprio imparare a non esagerare Mammucari, eh! Perché se tu fai il cafone io poi te lo dico pubblicamente. Io non ti ho mai dato del cane, altrimenti ti direi che sei un comico di terz’ordine”. Risponde a tono Teo Mammucari che dice: “Io non devo esagerare? Tu mi hai detto che mi volevi dare una bastonata. Hai detto che mi bastonavi. Comico di terz’ordine ci sei te, che dici ste ca…ate. E allora stai calmo Caprarica”.

Leggi anche: “Imbecille, str…!”. Ballando con le Stelle, spunta il video della rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica





Ballando con le stelle, arriva la cantante italiana più sexy

C’era grande attesa per conoscere chi sarebbe stata la ballerina per una notte del sesto appuntamento di Ballando con le stelle e Milly non poteva scegliere un nome migliore, stando alla reazione del pubblico, che è entusiasta per questa scelta. La cantante italiana sorprenderà tutti non solo con la sua bellezza, ma anche per le sue doti di danza. A dare la notizia è stato il sito TvBlog, che ha fatto anche un excursus sulla carriera dell’artista.

A ballare sarà Cristina D’Avena, la 59enne bolognese amata da tutti gli italiani. Conosciuta per aver cantato le sigle di molti cartoni animati, è anche attrice, conduttrice tv e conduttrice radiofonica. L’estate scorsa è stata protagonista in veste di giurata nel programma Non sono una signora e nel 2023 si è fatta apprezzare anche a Viva Rai2! come attrice nelle ‘Serie Fallate’ con Simone Montedoro e a Uno Zecchino nella calza.

Parlando sempre di sue recenti esperienze televisive, nel 2022 ha partecipato a Il cantante mascherato, condotto sempre da Milly Carlucci, che ora la incontrerà nuovamente per questa sua avventura come ballerina per una notte.