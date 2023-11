Spunta il video della rissa tra Caprarica e Mammucari durante la puntata di Ballando con le Stelle. Se ne è parlato e discusso, ma alla fine ora tutti potremo farci un’idea di quello che è accaduto. Come abbiamo già raccontato, i due si sono punzecchiati sin dalla prima puntata, poi ad un tratto Caprarica dice al collega “Ti do una bastonata” e da lì scatta il finimondo. Si è parlato sin da subito di rissa sfiorata e in effetti, guardano il video, sembra proprio confermata l’indiscrezione di Davide Maggio.

Ed ecco che sul sito di Rai Play, spunta il filmato inedito del botta e risposta accesissimo tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. È quest’ultimo a partire che dice al comico: “Tu devi proprio imparare a non esagerare Mammucari, eh! Perché se tu fai il cafone io poi te lo dico pubblicamente. Io non ti ho mai dato del cane, altrimenti ti direi che sei un comico di terz’ordine”.





Poi ancora Caprarica: “E allora stai attento, no, non me ne frega nulla di ballare o non ballare, modera i tuoi termini! Adesso è chiaro? Io sto calmissimo e lo dico poi anche in diretta. E non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito. Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz’ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene vai! Sei un cafone di quart’ultimo ordine”.

Antonio Caprarica continua: “Io non ti conosco e non intendo continuare a conoscerti e ti prego di lasciarmi stare e accomodarti lontano. Questo imbecille mi dà del cane, ma che la smetta e stia zitto. C’è un limite e un senso della misura”. Risponde a tono Teo Mammucari che dice: “Io non devo esagerare? Tu mi hai detto che mi volevi dare una bastonata. Hai detto che mi bastonavi. Comico di terz’ordine ci sei te, che dici ste ca…ate. E allora stai calmo Caprarica”.

La boria di Teo non ha limiti, come la sua prepotente maleducazione



È grave, xché cambia il senso delle sue battute, che diventano offese e smettono di far ridere@stanzaselvaggia non era l'eccezione, ha solo svelato una regola



Pessimo esempio su @RaiUno#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AFZsRBwpMM — Dana (@DanaColtNada) November 21, 2023

Il comico riprende: “Non fare l’intellettuale che aggredisce. Chi ha iniziato tra i due? Hai detto che mi davi le bastonate. Vergognati! Non l’hai detto? Io ho detto che sei un cane e un pezzo di legno nel ballo. Io non sto parlando della tua professione del ca…o, ma davvero qui e di quello che fai nel ballo. Stai a fare l’intellettuale, ma sei un cafone. La bastonata la dai a tuo marito. Accomodati tu vai. Questo fa l’intellettuale ma è uno str…o. Ma stai zitto intellettuale statte zitto e smettila. Ma cosa minacci?!”, conclude Teo Mammucari.

