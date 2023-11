Situazione parecchio tesa nell’ambiente di Ballando con le stelle. Per Milly Carlucci ci sarà un duro lavoro per tenere a bada due dei protagonisti dell’attuale edizione, ovvero la giurata Selvaggia Lucarelli e il concorrente Teo Mammucari. Senza fare troppi giri di parole, tra i due possiamo dire che non corra affatto buon sangue e ci sono stati già diversi scontri. La guerra è adesso proseguita a distanza, con lui che ha fatto un gesto clamoroso contro la giornalista.

Mancano ancora diversi giorni prima della nuova puntata di Ballando con le stelle, eppure il clima si è già surriscaldato online. Selvaggia Lucarelli ha scoperto cosa le ha fatto Teo Mammucari e ha denunciato pubblicamente il fatto. Ovviamente i telespettatori si stanno facendo le loro idee e non è da escludere che possano nascere delle fazioni. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo e quando sono nati questi screzi.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari: il gesto choc di lui

Innanzitutto, nel corso delle varie puntate di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha criticato Teo Mammucari, il quale farebbe delle battute esagerate e che reprimono il giudizio. Ma il conduttore aveva poi reagito così davanti a Mara Venier a Domenica In: “Allora ho detto: ‘Sai che c’è? Questa è la vostra cosa, va bene, chiedo scusa’. Però io, adesso, dalla prossima puntata, diventerò Lorenzo Tano, che è un ragazzo che adoro, che è giovane, è educato. Io entrerò e farò Lorenzo Tano. Non ce la faccio, non mi diverto più“.

Teo aveva poi concluso, dicendo: “Se il programma prevede che le cose devono sempre andare sulle litigate, io non c’ho più voglia“. In risposta Selvaggia, nello studio di Francesca Fialdini, aveva detto: “Non accetta il fatto di essere un concorrente e di subire un giudizio, è probabilmente un fatto di ego soffocato“. Ma nella giornata del 20 novembre è successo l’episodio più clamoroso, infatti Mammucari ha bloccato su Instagram la giurata di Ballando.

La reazione di Selvaggia Lucarelli è stata questa: “Poi come vedete lui sta al gioco, noi permalosi no: mi blocca pure su Instagram. Ma fatti due risate, su”. E chissà cosa potrà succedere in diretta nella puntata di sabato 25 novembre.