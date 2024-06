Grande dolore per Giorgia Meloni, che si è soffermata su un lutto che ha colpito non solo lei ma anche l’intera nazione. La presidente del Consiglio ha deciso di scrivere un commovente messaggio sul social network X. Non è stata l’unica ad occuparsi di questa triste morte, ma certamente le sue parole hanno lasciato il segno perché testimoniano una certa sofferenza.

Giorgia Meloni ha subito detto la sua dopo il lutto devastante, che ha lasciato l’Italia nel dolore più profondo. Una persona molto rilevante a carattere nazionale è purtroppo stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione di Roma. Il terribile ritrovamento è avvenuto intorno alle 9.50 del 17 giugno e c’è un’ipotesi agghiacciante alla base del suo decesso.

Giorgia Meloni, lutto per lei e l’Italia: “Sono sconvolta”

Oltre a Giorgia Meloni, a prendere la parola su questo grave lutto per l’Italia è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Esprimo profondo dolore, ne ricordo la figura di generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità, doti dimostrate negli importanti ruoli di vertice, nazionali e internazionali, ricoperti nel corso della sua lunga carriera”.

La premier Meloni ha salutato con commozione l’addio di Claudio Graziano, il presidente di Fincantieri morto a 70 anni. Questo il pensiero della leader di Fratelli d’Italia: “Sono sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità. Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Graziano era stato anche capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare dell’Unione Europea. Come riferito da Fanpage e da altre testate, si sarebbe tolto la vita. Avrebbe deciso di spararsi e prima avrebbe scritto un messaggio di addio. L’anno scorso era rimasto vedovo.