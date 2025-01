Il 19 novembre 2024, l’Eurojackpot ha portato una straordinaria fortuna a Brindisi, dove un fortunato giocatore ha vinto 2.637.766,50 euro con una semplice giocata da 2 euro. La vincita è stata realizzata presso la Tabaccheria Sisal situata in Piazza Japigia 1. Il vincitore, che ha scelto di mantenere l’anonimato, si è presentato per riscuotere il premio e, in modo scherzoso, ha dichiarato di chiamarsi “Valentino Rossi”. Questo pseudonimo, ispirato al celebre campione di motociclismo, ha aggiunto un tocco di curiosità alla vicenda. La combinazione vincente che ha portato alla vincita è stata: 4 – 7 – 19 – 26 – 27, con gli Euronumeri 4 e 5.

>> “Destino crudele”. In auto con mamma e fratellini, Aurora muore a 9 anni

In quella stessa estrazione, sono stati assegnati otto premi “5+1” da 2.637.766,50 euro ciascuno, di cui uno proprio a Brindisi e gli altri in Germania, Spagna e Svezia. “Sia io che mia moglie avevamo perso il lavoro, vincere è stato un regalo bellissimo”, racconta al Quotidiano di Puglia il fortunato. “Sono sempre stato un grande lavoratore e ogni mattina quando andavo a lavorare non mi sono mai preoccupato delle fatiche che ero certo mi aspettavano. Ho sempre pensato che ogni lavoro è utile”.





Perde il lavoro, gioca 2 euro in tabaccheria e ne vince 2,5 milioni

E ancora Valentino: “Nel mio modo di pensare la cosa importante è lavorare con dignità, consapevole solo che i soldi sono uno strumento per sopravvivere. I sentimenti sono uguali per tutti, indipendentemente dallo stipendio e la mia famiglia è meravigliosa, anche se viviamo con pochi soldi. Gioco solo 2 euro ad Eurojackpot. Una piccola distrazione che mi fa bene perché sogno. Sogno la competizione e mi sembra di mettermi in gioco, come nella vita. Cambio ricevitoria ogni settimana, per una mia regola mentre sono fedele ai numeri perché sono le date importanti della mia vita”.

Per chi non lo sapesse, l’Eurojackpot è una lotteria europea transnazionale lanciata nel marzo 2012, che coinvolge attualmente 18 paesi partecipanti, tra cui Italia, Germania, Spagna, Finlandia e molti altri. Le estrazioni si tengono due volte a settimana, il martedì alle 21:15 e il venerdì alle 21:00 ora locale di Helsinki. Per partecipare all’Eurojackpot, i giocatori devono selezionare 5 numeri principali da un pool di 50 e 2 Euronumeri da un pool separato di 12.

Una singola giocata ha un costo di 2 euro. L’obiettivo è indovinare tutti e sette i numeri estratti per vincere il jackpot. Oltre al premio principale, esistono 12 categorie di vincita, offrendo diverse opportunità di successo. Il jackpot iniziale parte da 10 milioni di euro e può accumularsi fino a un massimo di 120 milioni di euro. Le probabilità di centrare il jackpot sono di 1 su 140.000.000. Tuttavia, grazie alle multiple categorie di premio, le possibilità di ottenere una vincita minore sono più elevate.

Leggi anche: Laura trovata morta in casa dalla figlia di 8 anni. L’allarme ai vicini, poi la tragica scoperta