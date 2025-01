La comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stata colpita da una tragedia questa mattina. In un incidente stradale ha perso la vita una bambina di 9 anni, Aurora Pitino, che si trovava in auto insieme alla madre e ai due fratellini. La famiglia era uscita dalla loro abitazione in campagna, come faceva ogni giorno intorno alle 8 in direzione del centro città per raggiungere la scuola, ma purtroppo sulla strada c’è stato il terribile incidente stradale che ha distrutto la loro vita.

Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, c’era la madre di Aurora, una donna di 36 anni sposata con un carabiniere in servizio a Gela. La figlia maggiore era seduta accanto a lei, mentre i fratellini di 6 e 4 anni si trovavano sui sedili posteriori. Durante il tragitto sulla strada provinciale 11, che conduce al centro abitato di Niscemi, la conducente ha perso il controllo del veicolo a causa del fondo stradale reso scivoloso dall’umidità. La macchina è finita contro un muro.

Niscemi, Aurora muore a 9 anni in un incidente stradale

Aurora è morta sul colpo, mentre la madre e gli altri due bambini sono stati trasportati in ospedale, dove sono tuttora ricoverati. L’intera comunità è sotto choc “Sono appena uscito dall’ospedale – ha dichiarato il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti – dove ho abbracciato gli altri due bambini che chiaramente sono ancora traumatizzati. Siamo sconvolti per quanto accaduto e staremo accanto alla famiglia e ai bambini. Conoscevo la bambina deceduta, anche perché faceva ginnastica artistica con mia figlia e sono profondamente addolorato. Ancora non riesco a credere che possa essere accaduto. Per il giorno del funerale proclamerò il lutto cittadino”.

Sui social media si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la scomparsa della piccola. “Ciao piccola Aurora – ha scritto il suo istruttore di danza – Che brutta notizia stamattina. Continuerai a vivere curiosa e sorridente nei nostri cuori. Veglia da lassù sulla tua famiglia”. Aurora amava profondamente la danza e i balli caraibici.

A maggio aveva partecipato ai campionati regionali Csen a Catania, rappresentando la scuola Dance Cool di Niscemi. In segno di rispetto e dolore, la scuola ha deciso di sospendere le lezioni previste per oggi. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto. Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è tristemente noto per essere stato teatro di altri episodi mortali in passato.