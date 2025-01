Un terribile incidente stradale è costato la vita da una ragazza di 22 anni, il sinistro si è verificato stamani, 28 gennaio, ad Ostuni in provincia di Brindisi sulla strada provinciale che collega la Città bianca alla frazione marina di Villanova. Ancora da chiarire le cause: inutile ogni tentativo di salvare la ragazza. La vittima si chiamava Maria Sisto, aveva 22 anni ed era residente a Ceglie Messapica.

Sisto viaggiava a bordo di una Lancia Y quando si è scontrata frontalmente un’Audi, a bordo delle quali c’erano due persone che sono state trasportate all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. Sul posto accorsi anche i vigili del fuoco e le pattuglie delle forze dell’ordine. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dello scontro. Non appena si è diffusa la notizia della morte della ragazza centinaia sono stai i messaggi comparsi sui social.





“Tutta la palestra ToniFit Palestra è vicina al caro Nicolas e alla famiglia Sisto per la perdita della cara Maria, nostra allieva, ragazza esemplare e dolcissima”, si legge in uno. Le strade pugliesi sono spesso teatro di incidenti stradali. Poche settimane fa la Regione Puglia ha diffuso una nota con il computo dei sinistri registrati nel primo semestre del 2024.

Nei primi sei mesi del 2024 si sono registrati 5.004 incidenti stradali con lesione, di cui 84 mortali (4 con più morti) che hanno provocato il decesso di 90 persone e il ferimento di altre 7.764. Rispetto al primo semestre 2023, il numero degli incidenti mortali è diminuito del 6,6% e il numero di morti del 12,6%.

Il 73% degli incidenti è avvenuto sulle strade dei centri abitati, dove è stato registrato il 17% dei decessi e il 69% dei feriti; in ambito extraurbano si sono verificati il 27% degli incidenti, con l’83% dei morti e il 31% dei feriti. Tra le cause di incidenti mortali, nel 28% dei casi si registra il superamento del limite di velocità, e nel 23% la distrazione, in particolare per l’uso di smartphone.