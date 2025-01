“Non lo vedete perché succede a telecamere spente”. Uomini e Donne, Tina Cipollari vuota il sacco. Anche su Maria De Filippi

Tina Cipollari ha fatto il salto a Uomini e Donne: oltre a commentare le vicende in studio è diventata tronista accanto a Francesca Sorrentino e Gianmarco Steri, la non-scelta di Martina De Ioannon. E ora ha rilasciato un’intervista fiume al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni cui racconta di tutto e di più. Anche del suo rapporto con Maria De Filippi. A proposito del suo clamoroso trono, ha ribadito che l’uomo che sta cercando deve essere maturo e più grande di lei, tra i 63 e i 75 anni.

Vorrebbe anche che sia “paziente, perbene, generoso, curioso, amante dei viaggi. E soprattutto ricco”. Sul fronte estetico non ha particolari pretese perché “lo preferisco intelligente. Me lo dimostri: questa è la cosa che conta di più”. Com’è noto, da tempo Tina Cipollari è separata dal marito, Kikò Nalli, conosciuto proprio a UeD. Tra loro non ci sono stati torti o mancanze di rispetto. Semplicemente, dopo molti anni insieme e tre figli, è venuta a mancare la curiosità tipica di un legame sentimentale.

Tina Cipollari, cosa succede dietro le quinte a UeD

Da qui la scelta consensuale di rompere e, ora, quella di rimettersi in gioco. Nell’intervista la storica opinionista va ruota libera su quel che succede a Uomini e Donne. Anche a telecamere spente. “Io credo di essere sia amata, sia temuta. Mi spiego: spesso in trasmissione posso sembrare crudele nei confronti di chi sta partecipando, perché bacchetto molto”.

“Tuttavia, anche le persone con cui ho degli scontri accesi poi vengono da me a chiarirsi a telecamere spente perché vogliono capire meglio il mio punto di vista. E così magari la volta successiva cercano di correggere il loro comportamento”, ha confidato Tina Cipollari, che passa poi a parlare del sul suo rapporto con Maria De Filippi.

Ormai si capiscono al volo: “Dopo 25 anni insieme abbiamo una grande confidenza. Lei intuisce in anticipo cosa sto per dire e a me basta uno sguardo per rendermi conto di quello che vuole. Ma è normale”. E su Gemma Galgani Tina ha una teoria: “Sono convinta che se io e Gemma ci fossimo conosciute prima, lei avrebbe cambiato qualcosa di sé, migliorando grazie ai miei consigli. Purtroppo quando è arrivata a Uomini e Donne era già in là con gli anni, con un carattere formato. Peccato per lei”.