Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla scelta di Martina. Ora arriva la notizia che della nascita di una nuova coppia nello studio di Uomini e Donne. A darne notizia è Lorenzo Pugnaloni. Tornando a Martina, insieme a Ciro domenica 26 gennaio sono stati ospiti di Verissimo. Qui Martina ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a preferire il giovane napoletano a Gianmarco, ora sul trono. “In queste prime due settimane non ci siamo mai separati: siamo stati una settimana dall’uno e una dall’altra”.

“Ora però dobbiamo cercare di capire come incastrare le nostre quotidianità vivendo in due città diverse”, affermano Martina – che vive a Roma – e Ciro, di Torre Annunziata. Per quanto riguarda la loro vita dopo la scelta, Martina spiega: “Mi spaventa il fatto che siamo in due fasi di vita diverse: io ho un lavoro, vivo da sola, lui è in una fase diversa, di formazione. Questo mi spaventa”.





Uomini e Donne, nasce una nuova coppia nel trono over

“Io sto finendo gli studi, ma a Roma ci sarebbero più opportunità lavorative rispetto a Torre Annunziata quindi in caso mi sono detto disponibile a fare io il passo di cambiare città”. Martina, 26 anni, però ha frenato: “Andare a convivere subito, secondo me, sarebbe prematuro. Non voglio ripetere gli errori del passato: quando corri troppo puoi andare anche a rovinare le cose”.

Tornando alla nuova coppia, il cavaliere del trono over Maurizio Rocchi ha deciso di voler interrompere la sua frequentazione dento lo studio, il motivo? Ha trovato l’amore. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni non svelano il nome della dama che riuscirà a fare breccia nel cuore del cavaliere ma sembra che entrambi prenderanno la parola in studio.

A quanto riporta Blastingnews.it: “Stando a quanto andato in onda recentemente su Canale 5, Maurizio aveva iniziato a conoscere Liviana e Cristina. Potrebbe trattarsi di quest’ultima, poiché in televisione era trapelato un particolare interesse da parte di entrambi”.