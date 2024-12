Solo pochi giorni fa Mario Cusitore aveva lasciato Uomini e Donne. Un addio a sorpresa che aveva scatenato le razioni del pubblico una parte del quale si era schierato con lui: “Siamo all’ apoteosi del ridicolo ma il pubblico se ne rende conto o no? – scrive un fan sulla pagina instagram ufficiale del programma -. Ora lungi da me dal difendere Mario eh, però l’anno scorso dato che serviva perché corteggiava Ida”.

>> “Sono devastata”. Grande Fratello, Shaila crolla in sauna davanti alle sue amiche. Le lacrime all’improvviso

“Soprassedevano sulle segnalazioni pesanti su Mario anzi tutto ciò faceva show, ora invece solo perché lui va in un locale Gianni diventa lo paladino della giustizia, ma ci rendiamo conto dell’ incoerenza/ipocrisia o no?”. Mario, nello specifico, aveva lasciato a causa di alcune segnalazioni.





Uomini e Donne, Mario Cusitore di nuovo vicino a Cristina

Ma pochi giorni dopo è tornato ma pare che abbia nel mirino un ex dama. Lorenzo Pugnaloni, infatti, è stato avvisato dai suoi follower che il 45enne e l’ex dama hanno ripreso a seguirsi su Instagram dopo qualche mese di gelo, di chi parliamo? Della bellissima Cristina Tenuta. Cristina che era stata tra i personaggi più divisivi.

In una recente intervista aveva detto la sua. “In tantissimi pensano che io mi creda superiore, ma non è così. Fuori dalla trasmissione, dove credo che sia giusto mostrarsi al meglio, sono una donna semplicissima. Sono una donna come tante, che assolutamente non sta sul piedistallo. Non sono mai stata una persona troppo propensa ad aprirmi con chiunque”.

“Ma da quando è venuta a mancare mia madre sono “peggiorata” sotto questo aspetto. Non riesco proprio a mostrarmi per paura di svelare le mie fragilità. Non sopporto quando mi dicono che sono invidiosa e che me la tiro perché sono proprio caratteristiche che non mi appartengono”. La voce su Mario e Cristina ha acceso il pubblic: “Facile, Cristina scenderà le scale per Mario e tornerà nel programma. Questi sono giochini che abbiamo già visto”.