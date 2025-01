Un’immensa tragedia ha colpito una famiglia e una comunità. Mamma Laura è morta a 41 anni in maniera improvvisa, generando un dolore impossibile da assorbire. A scoprire il suo cadavere è stata la figlia di appena 8 anni, preoccupata del fatto che la madre non fosse andata da lei nella sua stanza. Si è quindi alzata e l’ha trovata priva di conoscenza in casa.

La piccola è riuscita a dare l’allarme, chiamando i vicini di casa, che si sono precipitati sul posto e hanno contattato il 118. Quando i soccorritori si sono introdotti nell’abitazione della signora Laura, non c’era già niente da fare ed è stato accertato che la 41enne fosse ormai morta.

Leggi anche: Giulia trovata morta in bagno a 24 anni. La terribile scoperta nell’appartamento della studentessa





Laura trovata morta in casa dalla figlia di 8 anni

Laura Fenaroli, questo il nome completo della donna, è morta nella sua casa di Arco, in provincia di Trento. Ad ucciderla sarebbe stato un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Come scritto dai siti Today e Nordest24, qualche giorno prima che perdesse la vita era stata alla guardia medica per alcuni problemi di salute. L’avevano invitata ad andare al pronto soccorso, ma lei aveva preferito rinunciare.

La donna non pensava che il suo stato di salute fosse così serio, quindi non si sarebbe mai immaginata di morire appena qualche giorno dopo. Il sito Iltquotidiano ha aggiunto che a stroncarla sarebbe stato un arresto cardiaco. La signora, che viveva da anni ad Arco, era originaria della provincia di Bergamo ed era una mamma single. Forse per non lasciare sola la figlioletta aveva preferito rinviare la decisione di recarsi in ospedale.

Un dolore enorme per la piccola, che dovrà purtroppo crescere senza la preziosa figura materna. Una morte inaccettabile e ancora senza spiegazioni quella della 41enne.