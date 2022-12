Scompare, inscena la morte e dopo sei mesi chiama a Chi l’ha visto. Federica Sciarelli sconvolta

Scomparso a giugno, inscena la sua morte e torna dopo sei mesi. Una storia che ha dell’incredibile quella raccontata mercoledì 21 dicembre durante la puntata di Chi l’ha visto. La trasmissione di Rai Tre condotta da Federica Sciarelli si è occupata dell’ennesimo caso di scomparsa ma c’è stato un vero colpo di scena.

Protagonista un uomo che aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso giugno dopo aver scritto alla moglie che sarebbe andato a fare un’escursione in Trentino, dove abita il padre. Ore di angoscia per la moglie, i due figli e perla famiglia dell’uomo che in serata non aveva fatto rientro a casa.

Leggi anche: “È il suo corpo”. Ritrovato senza vita, dopo giorni di ricerche e l’appello di Chi l’ha visto





Scompare e inscena la morte, Pietro Martini è vivo e torna a Chi l’ha visto

Da lì la denuncia di scomparsa e le ricerche a tappeto in tutta la zona. Tanti gli appelli e i servizi dedicati anche da Chi l’ha visto, ma di Pietro Martini nessuna traccia. Sembrava scomparso nel nulla. Ma durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli è arrivato il clamoroso colpo di scena. Al centralino arriva una telefonata e si scopre la verità.

Pietro Martini, scomparso da giugno in Trentino, ha chiamato alla redazione di Chi l’ha visto per raccontare di aver inscenato la scomparsa e la sua morte ma di aver cambiato idea e di voler raccontare la verità, soprattutto per i figli. “Ero assolutamente consapevole che fosse stato uno choc per le persone a me vicine. Dal punto di vista mio ho aperto a Katja la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia”, ha raccontato l’uomo ai microfoni di Chi l’ha visto.

“Non sono morto… consapevole del caos che ho lasciato”: Chiama #chilhavisto l’uomo scomparso da giugno e confessa di aver inscenato un incidente di montagna. “Io e la madre disperate, è stato un inferno”, la moglie di Pietro in diretta dalla Germania.



→https://t.co/REUftAojBN pic.twitter.com/7YTpnPN6rN — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 21, 2022

Sconvolta la moglie Katja con la quale l’uomo ‘scomparso’ ha due figli e vive in Germania, a Monaco di Baviera. “Ci ha mandato all’inferno con quel gesto. Dice che sono la moglie migliore e più fedele, e proprio per questo mi ha mandato in rovina? Quello che lui dice non è amore. Quello che ha fatto ai figli, ai suoi familiari non è una prova d’amore”, ha detto la donna.