Dramma sulla provinciale, Luca si schianta contro il guardrail e muore: lascia una figlia di 16 anni

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 8 maggio, nel comune di Scarlino. Erano da poco passate le 12.30 quanto l’auto guidata da Luca Barni, una Volkswagen Passat, è uscita di strada lungo la provinciale delle Collacchie (Grosseto), finendo contro un guardrail. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. I primi soccorritori lo hanno trovato accasciato, già morto, dopo l’impatto.

Quarantasei anni, viveva da sempre a Scarlino, dove aveva frequentato anche le scuole. Lascia una figlia di 16 anni. Sgomento in paese e tra gli amici, compresi i colleghi della Fredditalia. Ancora da capire la dinamica, ma non è escluso un malore che gli abbia fatto perdere il controllo della vettura.





Racconta il Corriere Fiorentino come: “Barni stava rientrando a casa dopo una mattinata di lavoro alla Fredditalia, l’azienda di surgelati di Castiglione della Pescaia della quale era dipendente. Immediato l’intervento del 118, con un’ambulanza, sempre da Castiglione, e anche con l’elicottero Pegaso del soccorso regionale, ma ormai era troppo tardi per tutto”.

Barni era molto conosciuto a Scarlino. Il padre gestiva uno dei campi di del paese, e ogni volta che poteva si ritrovava lì con gli amici. Nel 2023 sono stati 44.778 i sinistri rilevati dalla polizia stradale contro i 45.387 del 2022. Quelli mortali sono stati 449 (nel 2022 erano 521) e anche il numero delle vittime (495) è diminuito rispetto all’anno precedente con una riduzione del 17,1%.

Inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 15.760 contro i 16.402 dello stesso periodo del 2022 (-3,9%) con 24.701 feriti (il 2,7% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 25.374 feriti).