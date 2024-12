Le strade italiane come un cimitero. È l’ennesimo incidente mortale a colpire due comunità che si sono risvegliate con un tremendo dolore nel cuore. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 dicembre la 24enne Ilaria Gallone e il fidanzato, il 25enne Francesco Giumentaro, stavano viaggiando sulla strada statale 7 quando all’altezza di Francavilla Fontana hanno avuto un terribile incidente.

L’Audi A4 sulla quale stavano viaggiando si è schiantata, intorno alle 3:30 di notte, contro un guard rail. Il sinistro è avvenuto sulla strada che collega Taranto a Brindisi, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, sulla corsia in direzione Brindisi. L’impatto è stato fortissimo e l’automobile si è ridotta ad un ammasso di lamiere. Per i due giovani fidanzati non c’è stato scampo.

Leggi anche: Maltempo Italia: frane, allagamenti e famiglie evacuate. La provincia sott’acqua





Ilaria e Francesco, la notizia che spezza il cuore

Proprio a pochi giorni dal Natale le comunità di Latiano e Francavilla si ritrovano a piangere due giovanissimi. Ilaria e Francesco erano fidanzati da appena un anno. Le cause del sinistro non sono ancora state chiarite. Le salme dei due ragazzi sono state restituite già ieri ai familiari.

Nella giornata di oggi si sono tenuti i funerali: l’ultimo saluto ad Ilaria è stato dato nella chiesa del Sacro Cuore di Latiano, mentre per Francesco la cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa convento della Croce. In queste ore sui social tanti hanno espresso il proprio cordoglio per queste due giovani vite spezzate. Sulla pagina di Latiano c’è chi ha scritto: “Quando stamattina ho visto le foto dell’auto mi sono messo a piangere”. Un’amica di Ilaria ha scritto: “Tanto dolore, un pezzo di cuore è andato via con te”.

“Stavano insieme da circa un anno. Francesco, di ritorno da una serata trascorsa insieme alla sua ragazza, la stava accompagnando a Latiano. Non ci sono parole per questa tragedia” ha dichiarato un cugino del giovane. Pochi giorni fa sempre a Latiano c’era stato un altro incidente mortale, vittima un giovane di appena 15 anni. Mattia Leone è morto dopo aver perso il controllo della sua moto nei pressi della sua abitazione.

“Che anno generoso”. Ponti 2025, un calendario favorevole: fino a 32 giorni liberi con 7 di ferie