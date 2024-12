Torna l’incubo maltempo per l’Emilia Romagna, dopo l’alluvione dello scorso ottobre le piogge tornano a minacciare abitazioni e persone. Da ieri, lunedì 9 dicembre, la situazione è costantemente monitorata: il livello dei fiumi continua a salire mentre disagi si sono registrati in tutta la costa con centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro e Forlimpopoli, dove si registrano numerosi allagamenti di locali interrati e strade.

>> “È successo il caos dopo la puntata”. Grande Fratello, Shaila un veleno e Lorenzo scioccato: quando la mamma è uscita è scattato tutto

Non è stato risparmiato il comune di Bertinoro. In serata, aggiorna la sindaca Gessica Allegni, “squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco stanno operando in Via Gorizia per fronteggiare gli allagamenti in corso. Si invitano i cittadini che si trovano in zone interessate da allagamenti a salire ai piani superiori delle abitazioni per precauzione – le parole della sindaca -. I corsi d’acqua sono sotto controllo costante”.





Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna, fiume attenzionati

“Secondo le previsioni, l’intensità delle precipitazioni dovrebbe diminuire nelle prossime ore. Un sentito ringraziamento va ai volontari della Protezione Civile Bertinoro & Civitella – Ass. di volontariato “Il Molino”, operativi sul territorio fin dalle prime ore della mattinata”. Nel Reggiano ieri le scuole sono state chiuse in cinque comuni montani, mentre continuano i blackout elettrici a macchia di leopardo.

Stop alle lezioni anche a Serramazzoni e Zocca, nel Modenese, sul cui Appennino sono caduti 20 centimetri. Racconta Fanpage.it come: “Nei territori di Brisighella e Casola Valsenio si sono riattivate alcune frane che hanno portato alla chiusura di strade comunali e provinciali”.

Allagamenti, frane, alberi caduti, auto in panne, particolarmente colpite Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro, Forlimpopoli: da ieri mattina oltre 100 interventi fatti dai #vigilidelfuoco in provincia di #ForlìCesena per il #maltempo [#10dicembre 9:00] pic.twitter.com/1XEXbl5GAo — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 10, 2024

Ancora, per l’ennesima volta il maltempo ci attacca… ormai la storia si ripete troppo spesso. 😔

Come va da voi?

Noi gestiamo la situazione già vissuta nella cantina di casa, sperando smetta di piovere forte presto.



Un abbraccio a tutti❤️

Sofia#pioggia #maltempo #forlì pic.twitter.com/R0ZYEXXXgc — Sofia Giovannetti (@GiovannettiSofi) December 9, 2024

“Inoltre l’innalzamento della soglia di alcuni canali ha comportato la necessità di evacuare dieci nuclei familiari, la cui sistemazione è stata assicurata dal Comune di Ravenna”. L’allerta meteo è stata prorogato per tutta la giornata di oggi, 10 dicembre.