Duplice omicidio a Cisterna di Latina: un uomo ha ucciso la sorella e la madre della fidanzata. I corpi delle due donne sono stati trovati nella loro abitazione, una villetta nella zona periferica della cittadina. L’uomo, che è un finanziere e ha 27 anni, è stato fermato dalla Squadra mobile della polizia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Le due vittime uccise dal ventisettenne si chiamavano Reneé Amato e Nicoletta Zamparelli. La prima aveva 19 anni ed era la sorella della fidanzata del sospettato, mentre la seconda aveva 47 anni ed era la madre della ragazza. Il finanziere di 27 anni, Christian Sodano, era in servizio ad Ostia, è stato fermato poco dopo a Latina.

Cisterna di Latina, 27enne uccide la sorella e la madre della fidanzata

Come riporta Il Messaggero, l’allarme è scattato intorno alle 17, in una palazzina all’ingresso del quartiere San Valentino, già noto per l’assassinio di Elisa Ciotti, uccisa dal marito nel 2019, e per essere il quartiere dove viveva Desirée Mariottini, uccisa nel quartiere di San Lorenzo a Roma nel 2018. I vicini di casa hanno avvertito dei colpi di pistola e hanno chiamato le forze dell’ordine e il 118, quando la polizia e il 118 sono arrivati sul posto hanno trovato le due donne morte e una ragazza di 22 anni sotto choc.

La ragazza scampata alla furia omicida è la fidanzata del militare ed era presente al momento della sparatoria. Il giovane, un finanziere di ventisette anni, ha avuto una violenta lite con la fidanzata e la madre e la sorella della ragazza sono intervenute per cercare di calmarlo.

Ma poco dopo l’intervento delle due, il ragazzo ha tirato fuori la pistola d’ordinanza e ha iniziato a sparare contro le donne. La fidanzata 22enne è scappata, fortunatamente p riuscita a chiudersi in bagno e si è salvata. A questo punto giovane a quel punto è fuggito ma è stato fermato a Latina dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, nei pressi dell’abitazione di un parente nel quartiere Q4.