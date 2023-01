Notizia importante e ufficiale su Saman Abbas e il cadavere ritrovato a Novellara. La ragazza pakistana, scomparsa nel nulla tra il 30 aprile e l’1 maggio del 2021 dal paese in provincia di Reggio Emilia, è stata ammazzata dalla sua famiglia, stando a quanto emerso finora, perché aveva deciso di rifiutare un matrimonio combinato. Tutti i componenti familiari, ad eccezione della madre, coinvolti nel presunto assassinio sono stati rintracciati dalle autorità e consegnati alla giustizia.

Adesso a parlare è stata l’avvocatessa dell’associazione Penelope, Barbara Iannuccelli, che ha fornito tutte le informazioni necessarie su Saman Abbas e quel cadavere scoperto a Novellara all’interno di un casolare disabitato. La povera 18enne non è mai più stata rinvenuta, ma poi il 18 novembre scorso è stato trovato questo corpo che ha riacceso le speranze di dare almeno una degna sepoltura alla giovane. E ora il legale in questione ha rivelato tutto in riferimento all’appartenenza di questa salma.

Leggi anche: Saman Abbas, la pessima notizia riguarda i genitori. Parla l’esperta





Scomparsa Saman Abbas: la notizia sul cadavere trovato a Novellara

Secondo quanto affermato dall’avvocatessa Iannuccelli, è di Saman Abbas il cadavere ritrovato a Novellara quasi due mesi fa: “La ragazza è stata identificata da un’anomalia dentaria, grazie a foto e video. La dottoressa Cristina Cattaneo da questa anomalia dentaria ha proceduto all’identificazione di Saman attraverso la comparazione con filmati e immagini della stessa”. Nei prossimi giorni saranno nominati un tossicologo e un genetista con lo scopo di scoprire se ci siano altri Dna sul cadavere della 18enne pakistana.

Inoltre, c”è un’ipotesi plausibile che sta emergendo relativa alla causa del decesso: “L’osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post mortem”. Ma questa novità farebbe pensare che Saman Abbas sarebbe stata strangolata. Ma, come annunciato dall’avvocato dell’associazione Penelope, servirà ancora ulteriore tempo prima di giungere ad una conclusione. L’unica certezza allo stato attuale è che il corpo trovato a Novellara sia proprio il suo.

Il processo relativo alla morte di Saman Abbas inizierà a febbraio. Ad essere accusati dell’omicidio della ragazza sono il padre e la madre, oltre a due cugini e allo zio. Questi i reati che avrebbero commesso: sequestro di persona, omicidio volontario e soppressione di cadavere.