Napoli, nel pomeriggio di ieri la polizia su delega della Procura ha fermato un uomo di 38 anni, Mariano Cannio, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio del piccolo Samuele, precipitato dal balcone e poi morto. Il 38enne sarebbe il domestico che fa le pulizie per la famiglia Gargiulo: è incensurato e sembra avere problemi psichici. Il bambino è deceduto, a causa delle gravissime ferite riportate, durante il trasporto al vicino pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini.



Ma nelle ultime ore è sotto esame un video apparso su Tik Tok dove il piccolo Samuele ripete: “Ti butto giù”, frase probabilmente udita da un adulto in casa. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Anche io sono entrato in possesso del video e l’ho trovato inquietante. Faranno bene gli investigatori ad andare fino in fondo su questa vicenda”. Intanto, distrutta dal dolore, ha parlato anche Carmen, la mamma del bambino.

“Non posso perdonarmelo”, ripete mamma Carmen alla famiglia e alle persone del quartiere che – pur non conoscendola di persona – non possono che partecipare a una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato. Come riporta Melina Chiapparino sul Mattino, i genitori di Samuele, da ieri, sono stati accolti nei locali di un’associazione vicino casa per ritrovare la loro privacy in un luogo lontano da inquirenti e giornalisti.







Una famiglia che, a testimonianza degli abitanti del quartiere, era il ritratto della felicità. Tornati da poco dalle vacanze a Praia a Mare, eccitati per l’imminente nascita di un secondo figlio che vedrà la luce tra un mese. Mamma Carmen sempre accanto al figlio, che difficilmente perdeva di vista. Nella giornata di ieri mazzi di fiori bianchi, peluche e lumini sono stati deposti in via Foria, a Napoli, la strada traversa a via Giuseppe Piazzi, di fronte alla caserma Garibaldi.



“Nel rispetto dell’immenso dolore della famiglia, preghiamo giornalisti e curiosi di non fare pellegrinaggi e sciacallaggio mediatico”, legge sul foglio bianco affisso ieri dagli amici di famiglia di Giuseppe e Carmen. Sotto choc il quartiere. “Non è possibile ammazzare un bimbo” urla una donna. La strada si era svegliata sgomenta, senza parole perché è troppo il dolore per una morte così “assurda e inconcepibile”.