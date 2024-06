Quali sono le mozzarelle migliori del supermercato? Altroconsumo.it stila una classifica che ha al suo interno un vero e proprio colpo di scena. Non è vero infatti e questa è l’ennesima prova, che i prodotti migliori sono sempre quelli più costosi, almeno all’interno dei supermercati. Con l’estate alle porte e il caldo che prende il sopravvento, la mozzarella si conferma uno dei pasti migliori e più rinfrescanti per gli italiani.

Ma quali sono le mozzarelle più buone e salutari che troviamo all’interno dei nostri supermercati in giro per l’Italia? Anche perché non è sempre facile orientarsi nell’ampia offerta disponibile, soprattutto quando non è possibile acquistare quella fresca di caseificio. Per noi ci ha pensato Altroconsumo che ha condotto un test su 19 mozzarelle di latte vaccino, acquistabili in supermercati, ipermercati e discount.





Quali sono le mozzarelle migliori del supermercato?

E come dicevamo, i risultati del test hanno riservato alcune sorprese. Uno degli aspetti analizzati da Altroconsumo è stato il peso sgocciolato dei prodotti. Ebbene, ben 5 mozzarelle su 19 hanno ottenuto un giudizio insufficiente, in quanto il peso reale era inferiore a quello dichiarato in etichetta, senza rispettare nemmeno la finestra di tolleranza prevista dalla legge. Un altro aspetto interessante emerso dal test riguarda una mozzarella prodotta in Slovenia (Coop Spesotti), che potrebbe essere preparata anche con latte in polvere invece che con solo latte fresco, come previsto dalla legge per le produzioni italiane.

Nella produzione industriale, alcuni produttori utilizzano l’acido citrico (E330) al posto dei fermenti tradizionali (latte, caglio, sale e fermenti). Punteggi bassi per l’igiene e gli eventuali pericoli per la salute. Qui arrivano due i giudizi insufficienti da Altroconsumo: Pettinicchio e Bio Cansiglio. Ma quali sono le migliori, andiamo ai marchi: la mozzarella più apprezzata dalla giuria di esperti assaggiatori è stata la Merivio della Lidl, un prodotto di discount.

Mozzarella Merivio della Lidl, la migliore per Altroconsumo.it

Meno apprezzate, invece, le mozzarelle Granarolo e Bio Cansiglio. Ecco quindi la classifica: Le scelte di Altroconsumo: Mozzarella Merivio Lidl e Conad 3 mozzarelle con fermenti lattici vivi. Qualità buona: Brimi Fior di latte fieno 62 punti, Vallelata Fior di latte 62 punti, Galbani Santa Lucia Tris 61 punti. Qualità media: Spesotti (COOP) mozzarella 59 punti; Esselunga Fior di latte 59 punti; Pettinicchio Fior di latte 54 punti; Invernizzi Mozarì 54 punti; Granarolo Mozzarella Fresca 51 punti; Bio Cansiglio (Naturasì) 46 punti. E voi, siete d’accordo?

