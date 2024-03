Tante sono le credenze sul cibo che si diffondono anche di generazione in generazione. Ma ora è stata fatta chiarezza sulla presunta validità di bere acqua e limone al mattino. A parlarne a Repubblica è stato Giorgio Calabrese, conosciuto per essere un medico dietologo. E ha voluto fare il punto della situazione su queste affermazioni che circolano spesso.

Parlando anche di bere acqua e limone al mattino e della possibilità che faccia davvero bene, Giorgio Calabrese ha iniziato ad esordire nel suo intervento non parlando certamente in modo negativo di questa ipotesi. Successivamente è entrato nei dettagli e ha spiegato passo dopo passo se veramente questa decisione sia fondamentale per stare meglio.

Bere acqua e limone al mattino fa bene? Ne parla il dietologo Calabrese

Soffermandosi quindi sulla bontà di bere acqua e limone al mattino, Giorgio Calabrese ha esclamato davanti ai microfoni di Repubblica: “Bere acqua e limone potrebbe anche fare bene, però dobbiamo essere estremamente chiari. Troppa gente che, fondamentalmente non è un clinico, non è un medico, ha lanciato questa idea che è anche carina. La prendo così sono più magra, faccio più pipì, il mio fegato si disintossica. Ma non è così“.

Calabrese ha aggiunto: “Chiaro che il limone fa molto bene, vitamina C, acido citrico. Ma immaginate con tutto lo stress che abbiamo, fate attenzione al limone se si soffre di gastrite. Poi attenzione anche alla bocca, sulla dentina dei denti, che può corrodere. State calmi di andare a pensare che acqua e limone sia la panacea di tutti i mali al mattino. Se volete bere acqua e limone potete farlo, ma non che sia miracolistico il concetto”.

Il dietologo ha concluso: “Potete bere acqua e limone ogni tanto, magari avete fatto una cena abbondante e avete bisogno più di succo gastrico, quindi in quel caso coi suoi liquidi può aiutare. Ma se avete fatto una cena normale, se avete digerito molto bene, se avete dormito molto bene, al mattino non avete bisogno di acqua e limone. Dire che faccia miracoli non è proprio così”.