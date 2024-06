Morta a 20 anni la famosa titktoker Mirna. Grande sconcerto sui social per l’annuncio della mamma della giovane star del web famosa per i suoi video-tutorial di makeup e di sensibilizzazione sui disturbi mentali. La content creator era conosciuta su Tik Tok come twilightvenom13 ed era seguita da oltre 120mila follower. Era stata tra le prime influencer a parlare di certe problematiche.

Mirna soffriva di un disturbo borderline della personalità, ma ne parlava con coraggio nei suoi video. La notizia della sua morte, di cui non sono state rese note le cause, ha scosso i tanti utenti che la seguivano e conoscevano. La mamma ha pubblicato una sua foto aggiungendo: “Sarai sempre con me, ti ho amato, angelo mio”. In un altro post ha spiegato che la figlia “era bloccata dal suo demone interiore”.

Leggi anche: “Che schifo è?”. Dal vip della tv bestemmie durante Italia-Croazia: beccato allo stadio, diffuso il video





Il dolore per la scomparsa di Mirna e le parole della mamma

La mamma di Mirna, Cristina Camino, ha commentato così uno dei suoi ultimi post: “Sono la sua mamma che non si era accorta di avere un fiore delicatissimo tra le mani, l’ho soffocata con le mie attenzioni, ma lei aveva bisogno solo d’amore”. Un utente ha chiesto: “Ma cosa le è successo? Era uscita dalla struttura e sembrava stare bene!”.

La madre di Mirna ha risposto: “Sembrava anche al suo psichiatra, ma era come bloccata dal suo demone interiore. Esternava con i suoi disegni, come sapete. Grazie per la vicinanza”. In tantissimi hanno voluto lasciare alcune parole dopo aver conosciuto e apprezzato i video di Mirna: “La vedevo sempre su tiktok,i suoi video mi tenevano sempre compagnia e adoravo i suoi trucchi super strani. Mi dispiace davvero tanto non ci sia più..”.

Un’altra follower ha scritto: “Non ci credo 🙁 mi rallegrava un sacco e dava forza vedere i suoi video” dice un’altra utente. Lo scorso 13 giugno Mirna aveva scritto: “Ho perso pezzi importanti di me, ora si è formata una voragine che mi ricorda costante di essere lì e ogni respiro è un coltello tagliente e omicida”. In un precedente post aveva confessato di aver tentato il suicidio.

“Ha confessato”. Svolta choc sull’infermiera trovata morta in casa: chi ha ucciso Maria Teresa