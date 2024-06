Croazia Italia 1-1 per la terza e ultima giornata del gruppo B. Con il pari conquistato allo scadere della partita – durante gli otto minuti di recupero concessi dall’arbitro Makkelie – gli azzurri hanno avuto accesso agli ottavi dove affronteranno la Svizzera sabato a Berlino. Mattia Zaccagni è l’eroe della serata col gol al 98′ che, come detto, ha mandato l’Italia agli ottavi di Euro 2024.

“Calafiori è stato bravissimo a darmi quella palla – ha detto a Sky il giocatore della Lazio a fine partita – Ho tirato senza pensare”. Entusiasta anche l’allenatore Luciano Spalletti: “Il gol al 98′? Ci si crede sempre, nel calcio di oggi. Nella nostre partite ci sono cose illogiche, tante cose ancora da mettere a posto. Ma questa qualificazione è meritata”, ha detto il ct della Nazionale a RaiSport.





Italia-Croazia, Alessio Falsone festeggia con un video di bestemmie e insulti

Al gol di Zaccagni l’Italia è letteralmente esplosa e tra questi anche un ex gieffino, Alessio Falsone, in Germania proprio per assistere alla partita del Mondiale. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato alcuni video in cui commenta la partita a suon di bestemmi e insulti contro i croati: “Oddio sì ragazzi, ci siamo! Ma zio cane. Ma ti pare che arrivo fino qua e me ne vado a casa?! Dio ma mo ti sfondo. Sì ca**o, godo, sti croato di ma. Vorrei litigare con tutta la Croazia”.

“Ve l’ho detto che andavano tutti a casa. – dice Alessio Falsone nella diretta pubblicata su Instagram durante la partita Italia-Croazia – Ma io non potevo mica venire in Germania e andarmene a casa bastonato, mai, mai, proprio mai ragazzi. Lo sapevo ragazzi, io lo sapevo. Vi pare che potevo venire qui per nulla? Impossibile, impossibile, mai, quando godo! Siamo carichi o no? Adesso andiamo a fare un casino. Mamma mia che bello che è. Ma come l’ha messa Zaccagni? Mannaggia alla Croazia dove l’ha messa Zaccagni?! Ma potevamo venire qui e tornare a casa bastonati. Non potevamo nemmeno uscire che ci scannavano, giustamente”.

Io sono di origini sia italiane che croate e sentir dire da Alessio Falsone “sti croati di merda” fa veramente schifo. Razzista di merda, capra, ignorante e pure cattivo #alessiofalsone @AlessioFalsone5 #gabrieleparpiglia @Parpiglia https://t.co/3756F3LzW7 — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) June 25, 2024

Tantissimi i commenti al video di Alessio Falsone, tra chi si diverte ma anche chi ha pesantemente criticato l’ex gieffino per gli insulti ai croati. “Io sono di origini sia italiane che croate e sentir dire da Alessio Falsone “sti croati di merda” fa veramente schifo. Razzista di merda, capra, ignorante e pure cattivo #alessiofalsone”, si legge in un tweet del social X. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha commentato il video di Falsone con questo tweet: “No, ma vanno bene in prima serata queste persone . 👍🏻 complimenti ancora #gfvip #grandefratellovip”.