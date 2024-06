“Sì, l’ho ammazzata io”. Maria, uccisa in casa sua: arrestato il familiare. La confessione arriva presto, dopo che i carabinieri avevano deciso di arrestare il giovane che viveva in casa con lei. Non avevano convinto le risposte evasive e contraddittorie del ragazzo e dopo qualche ora ha confessato. Siamo a Firenze e qui, una donna amata e benvoluta da tutti, che lavorava come infermiera in una struttura per malati psichiatrici e in un’altra per malati di Alzheimer.

I suoi colleghi la ricordano come una persona gentile e dedita al suo lavoro, sempre pronta ad aiutare gli altri. “Era una donna meravigliosa, sempre sorridente e disponibile”, ha dichiarato una sua collega. “Non riusciamo a credere che sia accaduta una tragedia simile. Siamo tutti sconvolti e ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento così difficile”. Il dramma il 25 giugno 2024, quando Maria Teresa Chavez Flores, di 65 anni di origine peruviana viene trovata morta in casa sua.





Maria, uccisa in casa sua: arrestato

Ad ucciderla sembra sia stato il nipote della vittima, un ragazzo di soli 17 anni. Secondo le informazioni raccolte, Maria Teresa viveva nelle case popolari di Careggi insieme a suo marito e al nipote. Nella mattinata del 25 giugno, il ragazzo ha chiamato i soccorsi affermando di aver trovato la nonna priva di vita nel suo letto. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno subito notato segni di violenza sul corpo della donna e hanno quindi sottoposto il nipote a fermo per omicidio volontario.

Durante gli interrogatori, il giovane ha confessato di essere il responsabile dell’omicidio, anche se non sono ancora chiari i motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così efferato. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno, quando il ragazzo avrebbe aggredito e ucciso la zia all’interno dell’appartamento condiviso.

Lo zio invece era fuori casa. Maria Teresa Chavez Flores era una donna molto stimata nella sua comunità: “Era una persona meravigliosa, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno”, ha affermato un residente del quartiere. “La sua scomparsa lascia un vuoto enorme in tutti noi. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento così tragico”. Ancora oscuro il motivo di un gesto tanto efferato, ma si presuppongo i futili motivi.

