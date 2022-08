Modestino Vespa è morto davanti agli occhi della compagna mentre i due erano in vacanza su una nave da crociera. Il 35 enne era a bordo della nave Meraviglia della Msc crociere impegnata nel giro del Mediterraneo. Il giovane sarebbe morto praticamente sul colpo davanti agli occhi della fidanzata. È stata la giovane donna a trovare l’uomo esanime a terra e ad allertare i soccorsi di bordo ma purtroppo per Modestino non c’è stato nulla da fare.

Naturalmente a bordo erano presenti medici e infermieri, ma per per l’uomo che è stato dichiarato morto poco dopo, non c’è stato nulla da fare. Nelle ore successive alla tragedia, il comandante, visto il lutto a bordo e dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità, ha anticipato il rientro sulla terraferma al porto di Genova. Come di prassi, è stata aperta una inchiesta per accertare i fatti sulla morte di Modestino Vespa. Per ora si sa solo che il giovane ingegnere, che lavorava a Roma, è caduto a terra battendo violentemente la testa.





Modestino Vespa è morto davanti agli occhi della compagna

Tuttavia non è chiaro se sia scivolato accidentalmente o se sia stato vittima di un malore improvviso. Estremo cordoglio per la morte del giovane. Familiari e amici sono in lutto e lo è tutto il paese di Pesche, sua città natale in provincia di Isernia dove in tanti lo conoscevano.

L’amministrazione comunale, esprimendo condoglianze alla famiglia Vespa a nome di tutta la comunità, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali dell’uomo e di annullare tutti gli eventi ancora previsti nel calendario estivo 2022.

La tragedia di #Pesche: la vita spezzata di #ModestinoVespa

Il giovane #ingegnere era scampato al terremoto dell'Aquila. ha trovato la #morte su una nave da crociera. In paese proclamato il #luttocittadino#IoSeguoTgr @TgrRai https://t.co/2x59UtAw7d — Tgr Rai Molise (@TgrRaiMolise) August 22, 2022

Una tragedia che tocca tutti: “L’amministrazione comunale di Pesche esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Vespa per la prematura e inaspettata scomparsa di Modestino, giovane e brillante professionista conosciuto e ben voluto da tutti noi. Ci associamo al grandissimo dolore ed esprimiamo la vicinanza alla famiglia e all’intera comunità” ha scritto il sindaco Maria Antenucci.

“Il cancro ce l’ha portata via”. Lutto nella musica, la famosa cantante morta a 57 anni. Fan sotto choc