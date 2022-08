“Il cancro ce l’ha portata via”. Lutto nella musica, la famosa cantante morta a 57 anni. Fan sotto choc

Lutto nella musica, è morta Margaret Urlich, la cantante neozelandese diventata famosa dopo essersi trasferita a Sydney alla fine degli anni ’80. La donna è deceduta all’età di 57 anni. I suoi familiari confermano che la Urlich combatteva contro il cancro da due anni. L’album di debutto della musicista, Safety in Numbers (1989), è stato un enorme successo nelle classifiche e le è valso un ARIA Award come Breakthrough Artist nel 1991.

Anche il suo secondo album, Chameleon Dreams, pubblicato nel 1992, è stato un successo. La sua famiglia ha rilasciato un breve comunicato:“È con incredibile tristezza che ti informiamo che Margaret Urlich è morta pacificamente il 22 agosto 2022 nella sua casa nelle Highlands meridionali del NSW, circondata dalla sua famiglia dopo una coraggiosa battaglia di due anni e mezzo contro il cancro”.





La sua etichetta ha scritto: “Margaret è un membro pluripremiato molto amato dell’industria musicale australiana e neozelandese che ha catturato i cuori di tutto il mondo come cantante/autrice di talento con una voce e un senso dello stile unici. Vi ringraziamo per aver rispettato la privacy della sua famiglia e dei suoi cari in questo momento triste”.

Margaret Urlich è senza dubbio uno degli artisti di maggior successo della Nuova Zelanda, ha anche fornito la voce di supporto nell’album di successo di Daryl Braithwaite del 1990, Rise. La donna è stata prima in classifica in Nuova Zelanda, con “Escaping”, e un’altra hit nella top 10, Number One (Remember When We Danced All Night).

Some sad news: Margaret Urlich has died after a two-and-a-half-year battle with cancer.



The NZ-born singer songwriter was known for hits like ‘Number One’ and ‘Escaping’. pic.twitter.com/fRreI2U9ZM — Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) August 22, 2022

Chameleon Dreams è diventato disco di platino, con il singolo Boy In The Moon che ha raggiunto la Top 10 in Nuova Zelanda. Ulrich ha continuato a pubblicare altri due album, The Deepest Blue (1995) e Second Nature (1999). Ha anche pubblicato un album dal vivo nel 1994 e ha fatto parte del cast neozelandese di Jesus Christ Superstar nel 1993.

