Una donna di 36 anni, ex logopedista e insegnante, è stata trovata senza vita con una ferita da arma da fuoco al petto nell’abitazione di un amico. Marianna Pisciotta, originaria di Marigliano, in provincia di Napoli, risiedeva da circa sette anni in viale Monsignor Vicinanza. Il dramma si è verificato il 7 gennaio a Carbonara di Nola.

La donna aveva trascorso la notte a casa di un amico, un insegnante di educazione fisica. La mattina seguente, il 43enne avrebbe scoperto il corpo senza vita della donna battipagliese e ha immediatamente contattato i soccorsi del 118. Purtroppo, i sanitari giunti sul posto hanno constatato il decesso della 36enne. A quel punto, sono stati allertati i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Nola.

Battipaglia, Marianna Pisciotta uccisa da un colpo di pistola al cuore

Le indagini hanno confermato che l’uomo possedeva l’arma da fuoco in modo legale. Gli inquirenti stanno seguendo l’ipotesi del suicidio, ma la Procura di Nola ha avviato un’indagine per omicidio colposo, ipotizzando una possibile negligenza nella custodia dell’arma. Il 43enne, proprietario della pistola, è stato iscritto nel registro degli indagati come atto formale.

Il pubblico ministero ha ordinato l’esecuzione dello Stub, un esame che verifica la presenza di residui di polvere da sparo sulle mani della vittima e dell’uomo, per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti. L’insegnante di educazione fisica è accusato, al momento, di omicidio colposo per presunta omessa custodia dell’arma. Sono stati disposti anche l’autopsia sul corpo della donna e il sequestro dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il 43enne, rientrato in stanza dopo essere uscito dalla doccia, avrebbe trovato l’amica priva di vita e avrebbe subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale, supportati dall’unità operativa del NORM della Compagnia di Nola.