Oliviero Toscani, celebre fotografo 82enne noto per i suoi lavori provocatori e innovativi, è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Toscani ha lasciato la sua residenza a Casale Marittimo, in provincia di Pisa, per recarsi d’urgenza al pronto soccorso. Secondo fonti sanitarie citate dall’Adnkronos, le sue condizioni sarebbero gravi. Nel corso della giornata, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in visita all’ospedale nell’ambito dei lavori di riqualificazione della struttura, ha incontrato Toscani.

Il ricovero di Toscani arriva a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia rara e incurabile, l’amiloidosi, che il fotografo aveva reso pubblica la scorsa estate. “Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere”, aveva dichiarato il 28 agosto 2023, rivelando di aver perso 40 chili in un anno.





In un’intervista a Il Corriere della Sera, Toscani aveva raccontato il momento in cui la sua vita è cambiata improvvisamente. “Alla fine di giugno scorso mi sono svegliato con le gambe gonfie, ero in Val d’Orcia. Ho cominciato a fare fatica a camminare. All’ospedale mi hanno diagnosticato un problema al cuore”. Successivamente, la situazione si era aggravata e, dopo ulteriori esami condotti tra Pisa e Bergamo, era arrivata la diagnosi definitiva.

“La malattia si chiama amiloidosi”, aveva spiegato Toscani. Questo raro disturbo colpisce il cuore e altri organi vitali, compromettendone il funzionamento. Nonostante il terribile responso, Toscani aveva dimostrato una straordinaria serenità nell’affrontare la sua condizione.

Durante la stessa intervista, Toscani aveva condiviso riflessioni intime sulla morte: “Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”. Queste parole riflettono la sua visione di vita intensa e indipendente, marchiata da una carriera straordinaria nel mondo della fotografia e della comunicazione Le condizioni di salute di Toscani destano grande apprensione. Con la sua arte e il suo spirito ribelle, Toscani ha influenzato profondamente il panorama della fotografia contemporanea. Ora, mentre affronta questa difficile fase della vita, l’affetto del pubblico e del mondo della cultura si stringe attorno a lui e alla sua famiglia.