La produzione del Grande Fratello si trova a fronteggiare nuovi problemi e neanche di poco conto. Dopo i provvedimenti disciplinari presi contro alcuni concorrenti che hanno “superato il limite”, il programma condotto da Alfonso Signorini deve ora fare i conti con la decisione di uno sponsor di peso, Santero, che ha annunciato il ritiro della propria sponsorizzazione. A portare alla luce la vicenda è stato il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, che nelle sue storie Instagram ha dichiarato: “Saltano gli sponsor al GF di Signorini…”.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando dubbi e preoccupazioni sul futuro del programma. Parpiglia ha spiegato di aver contattato direttamente Santero per ottenere chiarimenti in merito alla loro decisione. L’azienda ha risposto confermando che la scelta è frutto di valutazioni interne e non legata a singoli concorrenti o alle decisioni degli autori: “È stata una scelta presa dopo attente valutazioni interne…”. Nel comunicato, Santero ha specificato che la scelta di ritirarsi è dovuta alla volontà di riallinearsi ai propri valori aziendali e alle priorità di comunicazione.





“La nostra collaborazione non è legata né a un concorrente in particolare né alle scelte della produzione del programma. Si tratta esclusivamente di una nostra valutazione interna guidata dalla volontà di concentrarci su priorità di comunicazione più in linea con i valori che rappresentano il nostro brand…”, si legge nella nota dell’azienda alimentare. Pur senza entrare nei dettagli, è chiaro che il brand abbia voluto prendere le distanze da alcune dinamiche del reality show, che di recente è stato al centro di numerose polemiche.

La notizia del ritiro di Santero ha fatto scattare un acceso dibattito sui social. Molti utenti si sono chiesti se questo sarà solo il primo di una serie di sponsor che abbandoneranno il programma. Parpiglia, sempre nelle sue storie Instagram, ha così commentato: “E se gli sponsor si stanno ritirando, non è difficile fare 2+2… Stanno facendo passare dei bruttissimi messaggi e giustamente non si vogliono associare a queste cose…”. La situazione appare delicata e potrebbe costringere la produzione del Grande Fratello a rivedere alcune scelte per evitare ulteriori perdite di sponsor.

Con il Grande Fratello già sotto osservazione per le dinamiche di gioco spesso controverse, la decisione di Santero rappresenta un campanello d’allarme per Alfonso Signorini e il suo team. Se il programma non prenderà provvedimenti per migliorare il clima e i messaggi trasmessi, il rischio che altri sponsor seguano l’esempio di Santero potrebbe diventare concreto. Una cosa è certa: la produzione dovrà lavorare per invertire la rotta e riconquistare la fiducia sia del pubblico che dei partner commerciali.

