Nella recente puntata del Grande Fratello andata in onda l’8 gennaio 2025, il pubblico ha assistito a due eventi significativi: il ritorno di Pamela Petrarolo nella Casa e l’uscita di Jessica Morlacchi, sua amica e collega nel mondo dello spettacolo. Pamela Petrarolo, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Non è la Rai, aveva lasciato temporaneamente il reality a causa di problemi familiari. Durante la sua assenza, ha affrontato e risolto le questioni personali che l’avevano costretta ad allontanarsi.

Il suo rientro nella Casa è stato accolto con entusiasmo dagli altri concorrenti, che hanno manifestato affetto e gioia nel riaverla tra loro. Pamela stessa ha dichiarato: “Mi siete mancati tantissimo. È stata dura per me abbandonare tutti voi, ma dovevo andare dalle mie figlie per capire se stessero bene. E stanno bene. Ho sistemato quello che dovevo e sono tornata da voi”. Parallelamente al ritorno di Pamela, la Casa ha visto l’uscita di Jessica Morlacchi, cantante ed ex membro dei Gazosa. Jessica ha deciso di abbandonare il gioco dopo quattro mesi di permanenza, sorprendendo sia i coinquilini che il pubblico.





La sua decisione è maturata in seguito a tensioni e confronti avvenuti all’interno della Casa, in particolare con Helena Prestes. Oggi, dopo qualche giorno particolare di tensione, Pamela Petrarolo ha guardato direttamente in camera, proprio come se lì ci fosse la Morlacchi e ha detto: “Jessica, sei proprio una stronz* se mi senti? Una grandissima stronz* perché hai mollato e non si molla. Te l’ha detto pure tu padre ‘chi si ritira dalla lotta è in gran figlio de na…’. Di fondo uno dice ‘sai è una persona cattiva’… questa è una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello. Finalmente ci sei riuscita a fatica…”.

eles estavam falando da jessica que ela é uma boa pessoa mas não sabe o que aconteceu. Helena pediu para pararem de falar sobre isso por que ela se sente culpada e mal, pamela disse que ela n tem culpa #zelena pic.twitter.com/SThJifH8Hu — Herrera (@myblshop) January 9, 2025

Dice ancora Pamela a Jessica: “Sei entrata dentro, sei entrata nel modo proprio più figo che potevi fare. Capito? Forte, divertente, talentuosa. No, a lei gli si è intrippato il cervello. Lei con gli uomini svalvola. Lei si è rovinata con Giglio è diventata un’altra cosa… con Luca… Ma chi cazz* gliel’ha fatto fare?Lei manco doveva guardarli gli uomini qui dentro, doveva viaggiare per se stessa, doveva fare il percorso da sola. Lei te lo dice proprio lei si infogna se intrippa”.

Pamela su Jessica: "Io credo che le sue 2 pseudo relazioni o pseudo febbri o il suo coinvolgono hanno condizionato il suo percorso tantissimo"#GrandeFratello #Heleners #helevier #leccisers #LucaCalvani pic.twitter.com/01rlNEe5BW — Abracadabrasims (@Abracadabrasims) January 10, 2025

La Petrarolo conclude: “Capito, cioè perde la ragione perché il cervello gli frulla perché è una donna che ha bisogno di essere amata. Ha bisogno di sentirsi amata perché tutti noi vogliamo sentirci amati e lei probabilmente da tanto tempo cerca questa cosa perché non vuole sentire sola perché si vuole appoggiare a qualcuno perché si vuole sentire importante. Queste sono tutte cose per cui io alcuni suoi atteggiamenti li giustifico perché una donna fragile, ma la donna buona, buonissima ed è stata scema a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata di andata senza ritorno“.

