Dopo l’addio di Jessica Morlacchi il Grande Fratello sembra aver preso il via anche dal lato ascolti. La puntata andata in onda mercoledì, infatti, è stata quella che ha registrato il maggior numero di telespettatori. Le liti, si sa, tirano parecchio e proprio grazie a quelle avvenute tra Helena e Ilaria e Jessica e Helena, il pubblico ha iniziato ad appassionarsi a questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le liti, come sappiamo, hanno visto arrivare un provvedimento disciplinare per le tre concorrenti. A seguito della strigliata di Alfonso Signorini, per l’occasione arrivato nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha lasciato la casa in segno di protesta. Per la concorrente la punizione di finire al televoto insieme a Helena, e quindi essere stata equiparata a lei, non era corretta e ha abbandonato il reality.

Grande Fratello, prevista una doppia eliminazione

Il televoto della scorsa settimana è ormai chiuso, e se ne è aperto uno nuovo che coinvolge Helena e Ilaria, le quali si sfideranno insieme a Luca, Shaila e Tommaso. La prossima puntata del Grande Fratello è fissata per il 13 gennaio e, come sempre, non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che catturano l’attenzione del pubblico guidato da Alfonso Signorini.

Uno di questi è stato anticipato dall’account Agent Beast, che sui social ha parlato di un qualcosa che sarebbe a dir poco clamoroso: una doppia eliminazione. “BOOM DOPPIA ELIMINAZIONE IN VISTA – si legge nel tweet di X – I dettagli: La produzione sta seriamente valutando una doppia eliminazione nelle prossime settimane”.

La… — Agent Beast (@Agent__Beast) January 10, 2025

Ovviamente, questa indiscrezione ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati del programma condotto da Alfonso Signorini. Chi potrebbe lasciare la casa? Attualmente, i concorrenti in nomination sono Helena, Ilaria, Shaila, Luca e Tommaso. Helena, molto amata dal pubblico, potrebbe però ricevere molti voti anche dai fan di Shaila, Lorenzo e soprattutto Jessica, ma Ilaria non sembra avere un fandom particolarmente numeroso. Dopo la prima eliminazione, potrebbe essere attivato un televoto flash per decretare un secondo eliminato a sorpresa.