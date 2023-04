Lutto nel mondo del calcio. Un giovane sportivo è morto a 23 anni, improvvisamente. Antonio Rizzo, residente a Supersano, in provincia di Lecce, è stato ritrovato senza vita dalla mamma nel suo letto. A stroncarlo probabilmente un malore del quale non si era a conoscenza, visto che il giovane sembrava in perfetta salute. Antonio era un calciatore molto apprezzato nella sua zona: Rizzo infatti ha giocato per diverse squadre salentine riscuotendo sempre grande successo. Di mestiere era un operaio, ma la sua grande passione era appunto il calcio.

Come dicevamo è stata la madre a capire che il cuore del figlio si era fermato. La madre del ragazzo, vedendo che il figlio non si alzava dal letto, è andata in camera sua a chiamarlo e a questo punto ha fatto la terribile scoperta. Da come riporta il Quotidiano di Puglia, l’immediato intervento dei sanitari è stato purtroppo inutile. Infatti i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Antonio Rizzo: il suo cuore si era fermato da troppo tempo oramai.

Lutto nel mondo del calcio: aveva soltanto 23 anni

Chiaramente sul luogo sono sopraggiunti, come di prassi, anche i carabinieri della stazione di Ruffano. Qualche istante dopo, il magistrato di zona ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce e ha predisposto l’ispezione cadaverica che possa far luce sui motivi della morte del giovane.

Una morte ancora adesso inspiegabile. Naturalmente la notizia della morte di Antonio Rizzo si è diffusa rapidamente in tutto il leccese e sin dagli istanti successivi al ritrovamento del cadavere del ragazzo sono sopraggiunti messaggi di cordoglio da tutte le parti. In molti hanno voluto ricordare la figura di questo ragazzo sempre propositivo alla vita e simpatico.

“La famiglia Ruffano Calcio si stringe al dolore che ha colpito la famiglia del nostro ex calciatore, nonché amico e tifoso granata, per la prematura scomparsa… Antonio Rizzo il tuo spirito ed entusiasmo differente continueranno a sostenerci e a rallegrare le nostre giornate..!! Fai buon viaggio…”, scrive la società calcistica sul profilo Facebook. Un dolore enorme per un’intera comunità.

