“Loro tre, che dolore”. Tragedia del Natisone, interviene anche Alessia Marcuzzi sui social. La bella conduttrice ex Mediaset, da qualche tempo ripescata da Viale Mazzini che gli ha dato il giusto merito, ha fatto una confessione accorata e personalissima. In queste ore di grande dispiacere per la morte dei tre ragazzi inghiottiti dall’acqua nel fiume Natisone, in tanti hanno voluto commentare quelle immagini strazianti.

Per chi non lo sapesse, tre ragazzi, due donne e un uomo, si sono ritrovati per una serie di ragioni in mezzo alla piena di un fiume dopo una giornata di relax nei boschi. Dopo essersi abbracciati perché una di loro non sapeva nuotare, i tre sono stati spazzati via dalla corrente e dei tre corpi solo due sono stati ritrovati per ora: quello delle due giovani. Il dolore, nel vedere quelle immagini, è incommensurabile e a dire la sua, tra i tanti, è anche la bellissima Alessia Marcuzzi.





“Che dolore”. Tragedia del Natisone, interviene Alessia Marcuzzi

La donna sui social condivide quella foto terribile prima della tragedia e scrive: “Questa immagine mi devasta. Un abbraccio grande ai familiari di questi tre ragazzi ( uno dei tre è ancora disperso). Tre giovani ragazzi abbracciati e uniti per cercare di salvarsi dal fiume Natisone in piena”. Poco dopo anche Paola Saluzzi dice la sua: “È atroce pensarli in quegli attimi. Ed è un dolore così feroce pensare al dolore delle loro famiglie”.

Un altro fan poi commenta: “Alla fine, era come mi ero immaginata, uno di loro non sapeva nuotare e aveva paura, gli altri 2 sino tornati indietro per non abbandonarla (poi ho avuto conferma dal tg che era successo proprio questo). La ragazza che aveva paura non voleva muoversi.. Sono stati li per non lasciarla sola. Anche se sinceramente se fosse stata una mia amica l’avrei trascinata per i capelli pur di salvarla, salvarci…”.

Poi continua: “Hanno fatto un bel gesto che però è stato imprudente. Mi dispiace molto, speravo che alla fine si fossero aggrappati da qualche parte”. Ancora un altro scrive sui social di Alessia: “Un’immagine devastante… una preghiera x loro e le famiglie. Ma quante domande che ho…cosa ci facevano lì? Perché non hanno provato a muoversi da dove erano? Io sono mamma e non oso immaginare il dolore dei genitori…”.

