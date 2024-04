“Finalmente posso dirlo”. Alessia Marcuzzi non se lo spettava, ma c’è una grossa novità in arrivo

Alessia Marcuzzi, grossa novità in arrivo. La bionda conduttrice ha fatto parecchio parlare di sé negli ultimi tempi. Soprattutto il gossip si è interessato a lei, più che la sua vita professionale è stata quella privata a far parlare. Ci riferiamo, ovviamente, alle voci che parlavano di un suo presunto flirt con Stefano De Martino quando stava ancora con Belen Rodriguez.

Recentemente, comunque, si è tornati a parlare anche delle sue esperienze professionali. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista protagonista non solo con la seconda edizione di “Boomerissima“, ma anche a “Viva Rai2…Viva Sanremo!” al fianco del mattatore Fiorello. E le prossime settimane si annunciano ancora più impegnative.

Leggi anche: “Vi dico io di Stefano De Martino”. Alessia Marcuzzi parla per la prima volta dopo mesi di voci





I David di Donatello e poi un nuovo programma per Alessia Marcuzzi

Secondo le ultime rivelazioni di Dagospia Alessia Marcuzzi si appresta a vivere un periodo felice della sua carriera. Presto, il 3 maggio, la vedremo al fianco di Carlo Conti nella conduzione dei David di Donatello. Ma non è finita qui. Per lei è in arrivo un nuovo programma su Rai 2.

“Testerà un nuovo format destinato sempre alla seconda rete” scrive Dagospia. Al momento non ci sono ulteriori dettagli e non si conosce dunque che tipo di show vedrà Alessia Marcuzzi alla conduzione. Ci sono poi altre notizie che riguardano la bombastica conduttrice.

“Boomerissima va in panchina. Il titolo di Rai2 ideato e condotto da Alessia Marcuzzi non avrà una terza stagione”. La ragione di tale scelta dei piani alti di viale Mazzini andrebbe ricercata negli ascolti non proprio entusiasmanti (prima edizione 7,3% di share, seconda 5,1%). Pare inoltre che la conduzione dell’evento Tim Summer Hits sia saltata all’ultimo. Saranno infatti Nek e Andrea Delogu a condurre lo show.

“Ho scritto la parole fine”. Uomini e Donne, decisione estrema della protagonista: pubblico già informato