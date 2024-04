“Ho scritto la parole fine”. Uomini e Donne, decisione estrema della protagonista: pubblico già informato

Uomini e Donne, la protagonista ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto nelle ore scorse dicendo, tra l’altro, di comunicare tutto via social al pubblico ed ai suoi fan. Sono giorni convulsi questi per il programma di Maria De Filippi, alle prese con segnalazioni e colpi di scena. Le ultime due riguardando Pierpaolo e Mario, corteggiatori di Ida, che non sarebbero stati onesti fino in fondo con la tronista. Maria potrebbe prendere provvedimenti, e lei lasciare il trono senza una scelta.

Così mentre arriva una notizia su Camilla Mangiapelo, ex storico volto del programma. Che scrive: “stamattina sono andata dal tatuatore per fare il cover-up del tatuaggio che ho qui sulla spalla e ci siamo detti onestamente che sarebbe stato meglio fare una seduta di laser e capire se continuare il laser e quindi volere la pelle semplicemente pulita oppure dopo aver schiarito il laser magari poterci fare qualcosa di carino”.





E ancora: “Attualmente sarebbe venuta davvero una patacca nera e la cosa non mi faceva impazzire quindi abbiamo fatto questa consulenza per la rimozione del tatuaggio e ho deciso di iniziare questo percorso di rimozione”. Ha deciso di farsi togliere il tatuaggio di coppia fatto con Riccardo Gismondi. “Onestamente ho un po’ di paura perché non ho mai fatto rimozione di nessun tatuaggio che ho, questo in particolare non è un segreto e lo sapete tutto, ma vorrei toglierlo da un po’ ormai”.

“Non per qualcosa ma perché non mi va di vedermi la spalla sporca. Questo con papà è un discorso diverso ed è sulla zona esterna del braccio, invece questo ce l’ho proprio frontale e ogni volta che indosso una maglietta o il costume, ce l’ho lì e lo vedo e no. Ora sarà da capire se vorrò tornare alla pelle completamente pulita oppure poi penserò di coprirlo, molto probabilmente opterò per la prima”.

A chi le chiede se forse non è meglio tenere il tatuaggio scrive: “Sono punti di vista e il mio attualmente non si limita a questo modo di leggere la cosa. E’ diventata una macchia a inchiostro sul corpo che non rifarei se tornassi indietro perciò se posso rimediare lo faccio volentieri. Con questo spero di soddisfare la curiosità di tutti. Non si tratta di non voler ricordare qualcosa o qualcuno ma di essere cresciuta insieme ai miei 27 (quasi) anni. E di non vedermi bene con una macchia sul corpo che avrei evitato se avessi avuto la testa di adesso molto tempo fa”.