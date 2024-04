“Lei al posto di Amadeus”. Sanremo 2025, l’asso nella manica della Rai. È il classico caso in cui dire: “Non succede, ma se succede…”. Pronta la sostituta, clamorosa, per la nuova edizione del Festival della canzone italiana. E stavolta è il caso di dirlo: “Magari!”. Il nome che spunta da qualche gola profonda di Viale Mazzini rasenta però quasi la perfezione. Non ci sarebbe, secondo tanti, un nome più azzeccato di questo per condurre quella che di fatto è la kermesse più famosa della canzone.

Ma andiamo con ordine. Amadeus è oramai solo un recente ricordo, il suo futuro non è di certo in Rai e il conduttore siculo è pronto per la sua nuova esperienza su Nove. Dopo 5 edizioni da record del Festival di Sanremo, ora Amadeus cambia aria e lascia un vuoto quasi incolmabile. Fino ad ora. Le ipotesi sul suo successore si sono sprecate in questi ultimi giorni: c’è chi parla di Carlo Conti, che ad oggi sembra l’ipotesi più veritiera, ma anche Cattelan e tanti altri.





“Lei al posto di Amadeus”. Sanremo 2025, l’asso nella manica Rai

Eppure c’è un nome che sta facendo sobbalzare dalla sedia mezzo mondo, non solo l’Italia. Un nome improbabile, quasi impossibile verrebbe da dire, ma talmente grosso da mettere in secondo piano l’addio di Amadeus dalla tv di stato. Parliamo di Mina, la famosa grandiosa meravigliosa cantante che non fa capolino nel mondo ormai da troppo tempo.

Sembra quindi altamente improbabile, appunto, che una donna riservata come lei, torni nella mischia andando a presentare, a 84 anni suonati, il Festival di Sanremo 2025. Nessuno oltretutto sa più com’è fatta Mina, probabilmente, e lo si dice con tutto l’affetto del mondo, in molti farebbero fatica a riconoscerla in strada. Pochissimi scatti di lei nel corso degli anni: segno evidente di una donna che sembra aver chiuso col passato, sopratutto televisivo.

La musica sempre nel cuore per lei, visto che ogni tanto esce con qualcosa di nuovo, ma da punto di vista dell’immagine, apriti cielo. Figuriamoci se potrebbe condurre il programma tv più seguito d’italia. Sarebbe comunque un ritorno epico, degno di un film. Tuttavia, lo ribadiamo per la terza volta, non ci sarebbe cosa più improbabile. Ma che bello sarebbe rivederla.

