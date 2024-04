È un addio che farà discutere quello di Amadeus, dopo le voci iniziata e circolare a inizio mese, nelle ore scorse era arrivato l’annuncio della firma per Discovery. Adesso arriva un’altra bomba, “se Amadeus mi chiama sono pronto ad andare”, spiega uno dei volti più amati della Rai. Se così fosse sarebbe l’ennesimo duro colpo. Tornando ad Amadeus, sui motivi dell’addio si è molto parlato: le informazioni che sembrano più forti sono legate a promesse non mantenute, ma altro non è dato sapere.

Quello che è certo, invece, è che a Discovery avrà uno stipendio faraonico: 10 milioni di euro in quattro anni, due programmai ed il ruolo di direttore artistico. Al suo fianco è pronto a scendere, come detto, un big che decenni entra nelle case degli italiani. Lo ha rivelato al Corriere della Sera.





Beppe Vessicchio confessa: “Se Amadeus me lo chiede lo seguirò”

“Se Amadeus dovesse chiedermi di seguirlo sulla Nove? Dico di sì. Dico sempre sì perché è una persona che stimo. Poi naturalmente dipende dai contenuti. Direttori di rete, vicedirettori, responsabili di palinsesto, capistruttura: appartengono a una rete già consolidata che tende a tirare la corda dalla propria parte. Amadeus alla Nove chiederà garanzie di autonomie”.

“Seguendo la scia di chi ha lasciato la Rai per una rete diversa. Ha fatto bene negli ultimi anni perché aveva capito che doveva accentrare su di sé tutto prendendosi la responsabilità di qualunque cosa”, a parlare così è Beppe Vessicchio, dall 1990 uno dei volti più amati del Festival di Sanremo,. Un’indiscrezione su cosa farà Amadeus arriva da Andrea Conti. Sul Fatto Quotidiano scrive: “Amadeus non abbandonerà la musica dopo aver rivoluzionato per cinque anni il Festival di Sanremo. E c’è da scommettere che nella testa del conduttore c’è già una idea musicale potente, ancora super top secret. Insomma chi vivrà vedrà sul Nove“.

L’ipotesi Festivalbar, però, sarebbe da scartare, come spiegato da Conti sul FQ: “I diritti sono nelle mani di Andrea Salvetti, figlio del patron Vittorio. In tutti questi anni network radiofonici importanti e diversi editori televisivi hanno cercato di convincere Andrea Salvetti a riaprire lo scrigno – ermeticamente sigillato – dove è riposto il format. Nulla da fare. Ed è per questo che poi sono fioccate altre trasmissioni televisive legate sempre alle canzoni dell’estate diverse comunque nello spirito e nel meccanismo rispetto al Festivalbar”.