“Questa cosa deve finire!“, Federico del Grande Fratello sbrocca. Come molti sanno il modello ha stretto una bella amicizia con Vittorio Menozzi. Il legame è apparso a molti così stretto che hanno iniziato a diffondersi delle teorie. In tanti hanno infatti sognato che tra i due potesse sbocciare qualcosa più di una semplice amicizia. Anche certe frasi e atteggiamenti dei due hanno alimentato le illazioni.

Finito il reality i concorrenti hanno fatto ritorno alle loro vite. E mentre c’è chi si lancia frecciate, vedi Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, o si fanno supposizioni sulla durata delle coppie nate nella Casa, Federico e Vittorio continuano a far parlare. Qualche settimana fa Federico ha informato i follower che avrebbe ospitato l’amico a casa. Apriti cielo: le chiacchiere sul loro conto sono riesplose…

Federico interviene sul rapporto con Vittorio

Proprio nelle ultime ore Federico Massaro ha voluto fare chiarezza viste le numerose illazioni sul suo rapporto con Vittorio Menozzi. Mentre Letizia Petris ha tirato in ballo quest’ultimo perché, a suo dire, “ha i piedi puzzolenti“, il modello ha colto l’occasione di una domanda sul suo conto e su Vittorio per parlare del loro orientamento sessuale.

Un follower gli ha chiesto: “Ma perché parli al plurale di te e Vitto? Mica siete una coppia… o sì?“. E Federico ha risposto: ” Allora io voglio chiarire questa cosa, anzi grazie per la domanda. Sia io che Lorenzo il mio miglior amico che un altro mio amico che si chiama Isac che Vittorio, siamo eterosessuali“.

“Non è che non esistono le amicizie belle tra eterosessuali maschi – ha aggiunto Federico Massaro nel video – non è che se io do una mano a Vittorio che viene a vivere da me perché lui deve lavorare a Milano allora siamo una coppia, no! Questa cosa deve finire. Ci sono amicizie belle tra eterosessuali, come ci sono anche le coppie, ma noi siamo eterosessuali raga!”.

