La rivelazione sulla vita dei due ex concorrenti. All’interno della Casa del Grande Fratello ci sono state ovviamente tante dinamiche, dal flirt tra Beatrice e Garibaldi, alla storia più recente tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Non sono mancati gli scontri e gli antagonismi come quello che ha visto Beatrice praticamente sola contro tutti o quasi. Ma c’è stato anche altro.

I concorrenti, infatti, hanno potuto instaurare rapporti di amicizia che si stanno evolvendo anche fuori dalla Casa e lontano dalle telecamere. Ad esempio Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe protagoniste di una love story con Mirko Brunetti, hanno spiazzato tutti diventando molto amiche. Ma anche Vittorio Menozzi e Federico Massaro hanno stretto un legame che si sta confermando molto forte.

Vittorio e Federico, la rivelazione sulla vita… insieme

Già dentro la Casa del GF Vittorio aveva dichiarato: “Che bello che sei arrivato mamma mia. Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Io ti vedo simile a me, abbiamo appena scalfito la superficie…”. E Federico aveva replicato: “Tu dici così perché mi ami e sei di parte, come io ti amo. Sì, mi ami e sei di parte. Io sono molto fortunato perché io e te ci siamo trovati, ed è bello perché siamo simili”. Dichiarazioni importanti che già allora facevano discutere: solo amicizia o c’è qualcosa di più?

Dubbi che sono destinati a rimanere, anche perché i due nella serata di ieri, lunedì primo aprile, hanno tenuto una diretta social durante la quale ad un certo punto Federico ha fatto una rivelazione bomba. Massaro ha dichiarato infatti: “Novità: ve la spoileriamo proprio pesante. Vittorio verrà a vivere da me per un po’“.

I due ex gieffini andranno quindi a convivere. Il motivo? Vittorio Menozzi deve eseguire dei lavori di ritrutturazione nella sua casa e così per un po’ di tempo si appoggerà dall’amico. I due avranno così modo di conoscersi ancora meglio e sviluppare quel rapporto nato all’interno della Casa. Sicuramente nelle prossime settimane sapremo come sta andando questa convivenza.

