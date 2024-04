Una settimana fa, lunedì 25 marzo, terminava l’avventura di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Terminava dopo sei mesi ed un secondo posto non proprio digerito. A mente fredda l’attrice ha deciso di rompere il silenzio, parlando anche del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Lo ha fatto a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, dove ha raccontato di aver accettato il secondo posto, dietro alla contestatissima Perla Vatiero, con sportività. “Non ho avuto nessun sentimento negativo, mi andava bene così, però mi sarebbe piaciuto vincere per i miei figli”.

E ancora: “Mentre ero dietro alle quinte, in quel momento, io sentivo che non avrei vinto però, ripeto, va bene così. Se avessi trionfato, forse, questa esperienza avrebbe avuto più valore”. Di sicuro il suo percorso non è stato facile. Racconta ancora Beatrice: “io sono un po’ cruda che non significa essere sgarbati o maleducati ma dire ciò che si pensa, con modo ovviamente. Io riesco a “costruire” così”.





Beatrice Luzzi, dopo il Grande Fratello rivela Finita con Garibaldi

E ancora prosegue: “Tanti miei compagni hanno imparato a conoscermi nel tempo e va bene così. Non è stato un percorso facile. Mi sono pentita un po’ di ciò che dissi ad Angelica (la definì “gatta morta”, ndr) e, forse, avrei potuto dare un po’ meno peso alle parole che sentivo su di me”. Poi aggiunge: “Io mi sono sempre sentita sola dentro alla casa, però, ogni volta rinnovavo la speranza, poi, mi nominavano tutti di nuovo”.

“Quando vedevo questi comportamenti, la mia stima ha cominciato a venire meno, non mi piaceva come mi trattavano e, per questo, ho iniziato a sentirmi meno “male”. Ero più serena. Nell’ultimo mese, poi, quando non potevo essere nominata, sono diventati tutti carini, mai capita questa cosa, mah”. Poi ha parlato del futuro con Garibaldi: “Giuseppe non si fa capire”.

“Per questo, io vengo sempre attratta da persone diverse di me perché mi stimolano. Con lui non potrebbe funzionare perché ci sono dei punti di vista molto diversi, non troviamo un percorso comune su alcune cose e io non riesco ad andare oltre. Credo che lui abbia bisogno di molto tempo per crescere e io, intanto, mi vivo la mia vita. Credo che tra noi non ci possa essere amore perché quando la magia nasce, andrebbe rispettata e questo non è stato fatto. Io ho sbagliato perché sono stata imprudente e non mi sono regolata, la situazione andava gestita meglio. Avremmo dovuto conoscerci meglio”.