È passata una settimana dalla scelta di Brando, ma i riflettori su lui e Raffaella ancora non si spengono. La coppia uscita da Uomini e Donne continua a tenere banco. Alcune frasi di lui, poi, lasciano il pubblico perplesso. Una parte del pubblico, del resto, non aveva lesinato critiche dopo la scelta, arrivata tra l’altro dopo oltre 7 mesi. “Brava la recita è andata a buon fine… mo esce fuori chi sei veramente e quel pupazzo se magnerà le mani per aver perso Bea”.

>> “È dovuta intervenire Maria De Filippi!”. Amici 23, tensione dopo la puntata: resa dei conti tra Giovanni e Nicholas

“Bea tutta la vita! Più riservata più fine più vera! Abbiamo visto tutti ha fatto una scelta di testa il cuore era per Bea…durerà pochissimo perché la calma di Raffaella è stata studiata lei è una vipera !!!Bea andrà sul trono e sono contenta e brando forse cercherà anche di riprendersela!!!”.





Uomini e Donne, Brando: nuove dichiarazioni dopo la scelta

Ma una parte del pubblico li difende: “Che programma avete visto? Loro due hanno una complicità assurda, lui è sempre stato un cucciolone con Raffaella, con Beatrix non poteva dire una parola in più che già si scatenava una bufera. E bastaaaa!”. Intanto, intervistati dalla rivista del settimanale di Canale 5, l’ex tronista ha ammesso di non voler fare progetti a lungo termine con Raffaella.

“Non sono abituato a fare programmi, ma spero che saremo sempre così affiatati e felici”, ha rivelato. Facendo saltare il pubblico dalla sedia. “Ah ecco, le cose stanno così. Allora avevamo ragione noi quando dicevamo che non eri preso da Raffaella ma solo dalle telecamere. E bravo Brandino”.

A proposito di Raffaella, nelle ore scorse ha avuto un confronto con un hater che la pizzicava per alcune foto in costume. Foto per le quali tirava in ballo anche Brando “che permette a chiunque di farla vedere in mutande”. Non è tardata ad arrivare la replica di Raffaella in una delle sue tante Instagram stories. “Un paio di slip imbarazzano i vostri cervelli arretrati, quindi dinnanzi le foto in bikini chiudete gli occhi? Mi fate fare tante risate”.