Amici 23, tra i due eliminati di ieri non correva buon sangue: Giovanni e Nicholas, specie nelle ultime settimane, sono stati al centro di un confronto molto duro. Tutto era iniziato quando il primo aveva usato parole non troppo tenere nei confronti dell’ex amico, salvo poi chiedere scusa: “A me dispiace tanto per quello che ho detto. Ho chiesto scusa più volte. Ho detto a Nic che in quell’attimo ero preso dal momento, è stata una reazione istintiva. Io ho detto quelle cose ‘gli faccio fare una figura di m’ ed ho sbagliato”.

>>“Io fuori? Tutti sanno perché…”. Nicholas, fuoco e fiamme dopo l’eliminazione da Amici 23: le accuse (a loro) sono ben precise

“Lui sa benissimo che non è vero, non ho mai fatto queste cose e non le pensavo. Era un modo molto brutto per caricarmi. Se ci siamo chiariti? No, a lui non è andata giù. Ora lui non mi parla, non mi vuole parlare. Mi dispiace un sacco. Ho sbagliato assolutamente, lui ha ragione. La sua reazione io l’ho capita. Mi dispiace e lo ripeto anche adesso”.





Amici 23, dopo l’eliminazione pace tra Giovanni e Nicholas

Nicholas sembrava non aver gradito troppo: “Potevi dire che accettavi il guanto e ci mettevi tutto l’impegno senza dire che mi farai fare una figura di m***da. Quello che mi ha ferito è che hai sminuito il mio lavoro, dicendo che farai bene in una settimana quello che io ho fatto in anni”. Ieri sera tutto sembra essersi risolto, il gesto di Giovanni è stato chiaro.

Quando Nicholas è stato eliminato, poco prima di andarsene, è andato a salutare Gaia. Lì vicino c’era anche Giovanni che ha dato a Borgogni un bacio fra i capelli. Eppure la tensione non è scemata tanto che è entrata a gamba tesa Maria. Al momento dell’eliminazione di Giovanni ha tirato in ballo nuovamente Nicholas: “Avete litigato per una stupidaggine, vedete di fare pace”.

Il concorrente ha spiegato che le sue intenzioni e vorrebbe riallacciare i rapporti: “È la prima cosa che voglio fare uscito di qui”. Sarà pace? C’è chi dice che lontano dalle telecamere sia già avvenuto un confronto e l’amicizia tornata salda come all’inizio del talent.