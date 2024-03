A stretto giro dall’eliminazione da Amici 23 arrivano le prime parole di Nicholas. Il ballerino, fuori dal programma nella seconda puntata del serale insieme a Giovanni, ha deciso di dire la sua in un’intervista post serale pubblicata sul canale instagram di Witty tv. Come sempre accade quando si tratta di eliminazioni il pubblico ha una visione contrapposta. “Nicholas hai sicuramente delle qualità ma ti do un consiglio ” dimostra quello che sei ballando e non facendo la vittima rimarcando che ti impegni perché non lo fai solo tu”, si legge su Instagram.

E ancora: “Mi dispiace perché credo che ci sia del talento ma a livello umano non mi sei piaciuto, credo tu abbia indossato una maschera, non ho trovato giusto neanche che i ballerini solo per te siano usciti, lì dentro tutti si sono impegnati e non solo tu”.





Amici 23 le prime parole di Nicholas dopo l’eliminazione

“Quanto mi mancherai. Sei un ragazzo intenso, umile, grande lavoratore. Spero di vederti come professionista da Maria, per me dovevi vincere tu”. Un affetto che Nicholas ricambia fino all’ultima molecola. Ai microfoni di Witty ha confessato: “È arrivata la fine! Sono contento di essere arrivato a questo punto, di aver partecipato e aver imparato tantissimo…molto bello. Prima di essere ballerini e artisti siamo persone e il fatto che io sia arrivato così tanto umanamente per me è gia una vittoria”.

“Sentire Maria e i professionisti dire quelle cose è una vittoria, è molto importante. Ho imparato a non partire già sconfitto, tecnicamente ho imparato tanto. Ad oggi sono felice e orgoglioso di quello che sono. Mi impegnerò al massimo per diventare un bravo ballerino. Ho fatto tutto come volevo, non ho rimpianti“: Poi una battura: “Perché sono stato eliminato? (Gli altri lo sanno ndr). Sono uscito per farvi vincere”.

Una frecciatina ai suoi ex compagni, con alcuni dei quali ha faticato a legare fino in fondo. Proprio Maria De Filippi aveva usato bellissime parole per lui: “Non ha mai fatto un capriccio e qui ce ne sono tanti. Non ha mai rotto le scatole a nessuno. Il figlio ideale per chiunque. Quando ti ho visto per la prima volta dicevo che eri bello e non ballavi. E quando sei ritornato pensavo fossi ‘scemo’. Ma aveva cambiato la coreografia e ne sono rimasta sorpresa”.