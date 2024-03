Grande Fratello, nuove voci su una frequentazione in corso tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella vita di tutti i giorni, fuori dalla casa di Cinecittà. Una serie di indizi raccolti dagli utenti del web lasciano pensare che tra i due ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia.

Bea e Giuspa, come sono stati ribattezzati i due ex gieffini, si erano lasciati in occasione dell’eliminazione del bidello con un bacio davanti ala porta rossa. Beatrice era stata netta: fuori di qui non ci può essere niente altro che una amicizia, troppo diversi e c’è anche la differenza d’età. Lui invece era sembrato crederci: “L’amore non ha ostacoli. Con Beatrice ci proverò”, ha dichiarato nella prima intervista a Verissimo da Silvia Toffanin.

Grande Fratello, gossip scatenato su Giuseppe e Beatrice

Adesso che succede? Dopo le voci sul presunto “Linate gate”, adesso a scoppiare è il “Termini gate”. Giuseppe infatti alla vigilia di Pasqua è tornato in fretta e furia a Roma dalla Calabria, per non meglio precisati impegni di lavoro.

“Ciao a tutti – ha postato su Instagram il bidello mentre era in treno – mi scuso tanto per la mi assenza social, spero che capiate che per me questi sono giorni abbastanza impegnativi. Per motivi lavoratici son andato a Roma e adesso sto tornando in Calabria. Spero anche che la mia assenza non cambi il vostro bellissimo pensiero che avete su di me. Prometto che adesso mi dedicherò a voi. Grazie di cuore”.

I conti, come si dice, non tornano. “Strana coincidenza ieri Giuseppe era a Roma e oggi rientra in Calabria, ieri Bea avvistata alla stazione Termini. Lui bello rilassato e felice. Strano lavoro la vigilia di pasqua”, ha fatto notare un anonimo commentatore a Deainira Marzano, che ha rilanciato la riflessione via social.

E Beatrice? In apparenza la seconda classificata del Grande Fratello 2023 si sta riprendendo dalla fatiche del reality, in attesa di comunicare ai fan nuovi progetti. Secondo gli internauti dietro questa apparenza di calma, ardono i carboni della passione tra Giuseppe e Bea.

Questo il messaggio pasquale dell’attrice: “Ciao, buongiorno a tutti, mi mancate! So che anche io vi manco, non sono molto attiva in questi giorni anzi sono totalmente in tilt! Sono giorni di festa, sono qui con la mia mamma con il mio cagnolino e mi dedico un po’ a loro e a recuperare, vi consiglio di stare in pace, di ricordarsi che sono giorni di resurrezione quindi non facciamo la guerra. torno al più presto e facciamo delle cose belle, un abbraccio a tutti!”.