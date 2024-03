“Noi, in aeroporto…”. I Beabaldi ‘infrattati’ a Linate, Beatrice è costretta a dire la verità su lei e Garibaldi

Lunedì 25 marzo è finita la diciassettesima edizione del Grande Fratello con il trionfo di Perla Vatiero, che al televoto decisivo ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi, la favorita di questa edizione. Dopo aver registrato una puntata speciale di Verissimo dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini, quasi tutti gli ex concorrenti hanno partecipato al tradizionale party per celebrare la conclusione del programma.

Alla festa c’erano quasi tutti, ad eccezione di Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Samira Lui, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Arnold Cardaropoli, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Alex Schwazer e Sara Ricci. Mancava Beatrice Luzzi, che sui social ha spiegato il motivo della sua assenza e ha fatto qualche chiarimento sul ”Linate-gate”.

Linate-Gate, Beatrice Luzzi spiega cos’è successo in aeroporto con Garibaldi

Beatrice Luzzi non ha partecipato alla festa del Grande Fratello perché poi è andata dai suoi figli Elia e Valentino, che non vedeva da sei mesi. Ma c’è di più, perché mentre il gruppo di concorrenti si trovava all’aeroporto milanese di Linate, alcuni passeggeri hanno pubblicato video e foto e hanno confessato di aver visto Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi baciarsi.

In aeroporto c’erano Beatrice, Garibaldi, Mirko, Perla, Greta, Sergio, Rosy, Paolo e Letizia e alcuni utenti su X hanno diffuso la notizia del bacio tra la Luzzi e Giuseppe, spiegando anche che i due erano stati chiamati al gate e poi sarebbero scomparsi. Ma cosa è successo davvero? A chiarire tutto ci ha pensato proprio Beatrice Luzzi, che sui social ha spiegato il motivo della chiamata al gate e quindi smentito la fake news uscita sui social.

“Ciao a tutti. Io purtroppo sono tornata alle quattro e mezzo circa dalla finale. Poi poche ore dopo ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno, questo perché mi ero dimenticata la carta di identità. Questo è il motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, non potevo imbarcarmi e loro mi hanno accompagnata a Roma in treno. A Roma sono arrivata a mezzanotte di martedì sera”, ha spiegato Beatrice Luzzi.