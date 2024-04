La confessione di Federico Massaro ai seguaci del Grande Fratello arriva adesso: “Sì, mi piace Perla. Se ho paura di Mirko? Sono un uomo libero”. A quasi un mese dalla finale l’ex concorrente racconta ciò che prova per la vincitrice dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il modello milanese ha vuotata il sacco via social, rispondendo ad alcune domande che gli hanno rivolto i follower sulla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e sul suo rapporto con i suo ex compagni di viaggio adesso che è tutto finito.

Come sanno i seguaci del Grande Fratello, tra Federico e Perla c’è stato un rapporto complesso all’interno della casa. Nell’ultimo periodo soprattutto i telespettatori hanno assistito a diverse liti, sia per motivi futili che su cose più importanti. Ad esempio, Perla rinfacciava a Massaro di non rispettare alcune regole basilari della convivenza in gruppo, specie quando si trattava di cibo.

La confessione di Federico arriva dopo la fine del Grande Fratello: “Sì, mi piace Perla”

Federico poi aveva espresso giudizi critici sulla relazione tra la ragazza e il fidanzato Mirko, con conseguente lite. Ma tra i due c’erano stati anche momenti di dolcezza: un “bacio di scena” durante uno dei vari giochi settimanali. E poi il massaggio di Federico a Perla, che aveva causato la famosa reazione di Mirko Brunetti: “TI stacco le mani”.

“Perla ti piaceva dentro la casa?”, ha chiesto a Federico un utente del web. Lui non si è nascosto: “Mi piace come persone, come donna forte. L’ho sempre detto che Perla mi piace. Non che mi piace del tipo… quello no. Non ci ho mai pensato, lei sempre dall’inizio aveva Mirko. Penso che sia una bella ragazza con un carattere forte, coraggiosa che sa badare a se stessa, assolutamente mi piace come persona”.

I fan di Federico hanno continuato a incalzarlo : “Fede ma perché quando ti fanno una domanda su perla ti si illuminano gli occhi?”. Lui ha provato a tagliare corto, giustificandosi così: “Sono i miei occhi che sono cosi, sono tipo luminosi vedete”. Poi un fan esprime una considerazione: “A Mirko non farebbe piacere che rispondi a queste domande giustamente potrebbe dar fastidio” Federico allora risponde infastidito: “Raga, ma non è che non è che io tutto quello che devo fare, devo pensare: o mio Dio che può succedere. Sono un uomo libero. Con Mirko ci vado d’accordo adesso, con Perla ci vado d’accordo. Non ho detto niente di che”.

Sicuramente Federico non è un concorrente con i peli sulla lingua. Già nei giorni scorsi aveva mandato una stoccata contro Greta, colpevole di non rispondergli al telefono. “Se fai così allora sei un pezzo di m…”. Poi però tra i due ci sarebbe stato un chiarimento ed è tornato nuovamente il sereno.