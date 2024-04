Tra i veterani dell’ultimo Grande Fratello anche Letizia Petris. Durante i 6 mesi di reality la fotografa ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico e anche trovato l’amore al fianco di Paolo Masella, col quale ha dato il via a una relazione. Relazione che prosegue anche a telecamere spente: i due ex concorrenti si stanno vivendo lontani dalle telecamere e sembrerebbe che tutto stia procedendo al meglio. Lo ha confermato anche in una recente intervista rilasciata al sito Comingsoon.

“Paolo è tutto, la mia metà della mela. Io all’inizio ero abbastanza distaccata perché venivo da una situazione delicata e prima di buttarmi in un’altra relazione ho preferito capire bene e ascoltarmi. L’ho fatto aspettare, è vero, ma l’ho anche rispettato tanto e questo lui l’ha capito. Non volevo prendere in giro nessuno. Adesso siamo invincibili, siamo innamoratissimi. Sicuramente la convivenza è tra i nostri piani, dobbiamo solo capire dove. Mi auguro che vada sempre meglio, è la prima volta nella mia vita in cui sono davvero felice. È tutto talmente bello che spero non finisca mai”, ha detto.

Letizia Petris, la confessione su Vittorio dopo il GF

Letizia Petris ha anche aggiunto che “paradossalmente andiamo molto più d’accordo ora che prima nella Casa e di questo siamo molto contenti. È tutto molto bello“ e spiegato che tornare alla quotidianità dopo la fine del Grande Fratello è stato “strano, sia a livello fisico che emotivo”. Un futuro in tv, magari con Paolo a Temptation Island?

Questo la fotografa lo ha escluso perché “non è nei nostri programmi”, ma a entrambi piacerebbe “partecipare a Pechino Express”. Insomma, vedremo. Ma nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista anche a Rds e in questo caso non sono mancate domande scomode, come quella su una confessione inedita su uno dei suoi ex coinquilini della casa.

LETILAGNA CONFESSA CHE RUTTORIO AVEVA PURE I PIEDI PUZZOLENTI OMG PORCODDI 😷🤢🤮#GrandeFratello pic.twitter.com/GKAkSeP29h — Reparto Varrese (@RepartoVarrese) April 16, 2024

La rivelazione di Letizia Petris riguarda Vittorio Menozzi, che non sarà felice perché ha parlato dei suoi “piedi puzzolenti”. Poco dopo l’ex gieffina ha affermato: “Quello glielo dicevo, però vabbè lo ridico”. Ovviamente il video del momento non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro della rete. Ma chissà come ha reagito il modello…