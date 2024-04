“La prova che tutta la buffonata che ci siamo subiti era solo una questione di soldi. È brutto non “guardare in faccia” nessuno pur di aumentare il saldo sul conto. Non c’è un valore minimo in quello che fa e quello che ci vuole trasmettere. Che butto esempio”. Questo è il tenore dei commenti spuntatati sul social X dopo l’ultimo post pubblicato da Perla Vatiero.

Uscita dalla casa di Cinecittà, la vincitrice del Grande Fratello ha iniziato una potente campagna si sponsorizzazioni social e per questo motivo ha attirato diverse critiche. Prima c’è stata la storia con il marchio dell’ADV (obbligatorio per chi sponsorizza sui social) nascosto sotto la foto profilo del suo account, poi la sponsorizzazione di un phon tarocco della Dyson e oggi un’altra polemica.

“Imbarazzante”. Dopo il Grande Fratello non c’è pace per Perla, critiche per l’ultimo video social





Questa volta, però, non si tratta di bibitoni dimagranti, creme, o accessori per il benessere, il tema è decisamente più delicato e proprio per questo motivo molti utenti, ma anche alcuni fan della stessa Perla, sono rimasti di sasso alla vista della nuova sponsorizzazione. “Sta sponsorizzando la qualunque. Pure siti di dubbia provenienza…che disperazione”, “Che schifezza”, “Pessima”, si legge ancora tra i commenti del post.

In una delle ultime Instagram story, Perla Vatiero ha sponsorizzato l’account di una persona propone risultati per le scommesse di calcio scrivendo un post a dir poco imbarazzante: “Mi permette di guadagnare ogni settimana tramite le scommesse di calcio”, ha scritto scatenando la reazione dei social. “Sponsorizzare ciò fa schifo. Far credere alla gente che scommettere giocare le schedine porti un’entrata extra al mese lo trovo schifoso e vile. Fiero di non provare stima rispetto per queste persone che pur di farsi due spicci, sponsorizzano il gioco“, si legge.

“Ma Perla non sta un pochino esagerando con tutti gli sponsor adv che piazza nelle storie? Capisco battere il ferro finché è caldo, ma manco a sponsorizzare scommesse sul calcio…? Too much?”, “Ditemi che siete in carenza di offerte di lavoro: inizia Perla. E comunque la credibilità del “Mi permette di guadagnare con le scommesse sul calcio“. Un saluto ai nostri amici ludopatici”, si legge su X.

Ditemi che siete in carenza di offerte di lavoro: inizia #perla 😬😶‍🌫️ E comunque la credibilità del "Mi permette di guadagnare con le scommesse sul calcio" 🤣🤣🤣 Un saluto ai nostri amici ludopatici 👋🏻👋🏻👋🏻🐍 https://t.co/WPdtNgpTjG — Serpeverde (@SBm493) April 15, 2024

Sponsorizzare ciò fa schifo.

Far credere alla gente,che scommettere giocare le schedine porti un entrata extra al mese lo trovo schifoso e vile.

Fiero di non provare stima rispetto per queste persone che pur di farsi due spicci, sponsorizzano il gioco.#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/B3ieLRGFPf — beatrixLuzRegno🔥👸 (@BealuxRegna) April 15, 2024

Gli utenti di X hanno lasciato una pioggia di commenti e giustamente hanno parlato di ludopatia e del fatto che una persona come Perla, seguita da tantissime persone, non debba lanciare messaggi così diseducativi.

“Io mi domando se queste persone sono coscienti del fatto che sono seguite da ragazzine e ragazzini che ‘credono’ in loro! Un’etica morale, sanno cosa sia?”, “Sono sgomenta. Non solo i beveroni ma anche il gioco d’azzardo. Sta ragazza sta facendo leva sulle debolezze delle persone fragili per fare quattrini. Immorale ed inqualificabile. Non fatevi truffare. Usate la testa”, si legge ancora.