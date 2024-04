Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello ma sembra che molte persone non siano contente di come sia finito il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il cosiddetto sentiment del pubblico non rispecchierebbe il risultato arrivato il 25 marzo, perché ancora tanti pensano che la giovane abbia vinto solo per la storia con Mirko Brunetti e per aver raccolto i voti dei ‘nemici’ di Beatrice Luzzi, grande protagonista di questa edizione del GF.

Uscita dalla casa, Perla Vatiero sta macinando sponsorizzazioni sui social e per questo motivo è oggetto di critiche e scherno da parte di buona parte del web. I motivi sono diversi, come quello balzato alle cronache ieri, quando qualcuno ha notato che la giovane aveva inserito il marchio dell’ADV (obbligatorio per chi sponsorizza a pagamento) sotto alla foto di profilo di Instagram e quindi quasi inaccessibile ai più distratti.





In queste ore un altro video è finito sotto l’occhio vigile del web. Perla Vatiero ha caricato un video in cui sponsorizza un phon di un marchio che riprende palesemente il design di quello del marchio Dyson, ed è stat derisa per il modo in cui descrive il prodotto. “Mi immagino Pirko col phon in mano mentre lei fa sta cagata pazzesca”, si legge su X tra i commenti del filmato pubblicato dall’account Soleil State of Mind.

“Le sue storie sono sponsorizzazione, adv, pubblicità, lei e mirko, adv, adv, sponsorizzazione, pubblicità, foto allo specchio, sponsorizzazione. Ah ho già detto pubblicità? Che bello che quello che abbiamo sempre detto si è rivelato realtà: solo business”, “Madonna che disagio, e che disagio pensare che ci siano le pirlette a seguirla e a farle fare i peggio soldi, da brividi”, scrivono gli utenti su X.

C’è chi pensa che Perla non sia seguita da un manager competente come è stato nel caso di Giulia De Lelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nel corso di questi anni è diventata una seguitissima influencer: “Ahahahahahahah a me dispiace sia seguite così male. Ha sbagliato management e si vede. Personaggi come GDL sono stato creati da un lavoro di comunicazione dietro in gamba e lei palesemente non ce l’ha”, “Sembra sempre di voler sparare sulla croce rossa…ma come si fa. È sempre più imbarazzante“, “Imbarazzante. Una vittoria sprecata”, scrivono ancora altri utenti del web.