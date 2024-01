Se ne discute da mesi e lui era già intervenuto nel recente passato, ma adesso è stata Alessia Marcuzzi a parlare per la prima volta di Stefano De Martino. Ci sono state tante voci su di loro e sul presunto rapporto particolare instaurato. Adesso a punzecchiarla ci ha pensato un suo follower e la conduttrice ha subito risposto, facendo capire una cosa decisamente importante.

Dunque, potremmo essere in presenza del primo e unico chiarimento di Alessia Marcuzzi su questi rumor tra lei e Stefano De Martino. Ha pubblicato un video ironico su Instagram e qualcuno ha colto l’occasione per chiederle lumi sulla notizia di gossip più clamorosa. Andiamo a vedere insieme come se l’è cavata la presentatrice su questo argomento delicato.

Alessia Marcuzzi parla di Stefano De Martino: cosa ha detto

Alessia Marcuzzi è stata costretta ad intervenire sul tema Stefano De Martino, quando lei ha postato un video e c’è stata la replica di un utente. In particolare, il filmato Instagram della donna vedeva lei intenta a prepararsi prima di un appuntamento, ma poi ha ricevuto un messaggio che le annuncia il fatto che sia ormai saltato quell’incontro. E lei è parsa felice perché può finalmente stare coricata sul letto col suo amato cane Brownie.

Si è vociferato spesso della possibilità che Alessia abbia avuto un flirt con Stefano De Martino, pare quando lei era ancora legata al suo ex. Il follower le ha domandato: “Ti stai preparando per Stefano?“. E la replica di lei è stata tutta da ridere: “No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”.

Tutti hanno apprezzato il fatto che Alessia Marcuzzi non si sia arrabbiata, ma abbia risposto con eleganza e con fare scherzoso. Ma in questo modo ha ovviamente smentito implicitamente qualsiasi contatto con Stefano.