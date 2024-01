Nelle ultime ore si è tornati a parlare di una delle indiscrezioni di gossip più clamorose. Si è vociferato di uno dei tanti flirt che avrebbe avuto Stefano De Martino e ad essere coinvolta è stata stavolta Carmen Russo. La showgirl, che è unita in matrimonio con Enzo Paolo Turchi, ha voluto rompere il silenzio per spiegare come stiano realmente i fatti e cosa sia dunque successo.

Stefano De Martino non si è soffermato su questa questione, ma Carmen Russo non si è voluta più tenere tutto per sé e ha raccontato la sua verità. Ormai l’ex marito di Belen Rodriguez è finito nel vortice dei rumor da mesi e ogni giorno che passa esce un nome diverso, relativo ad una sua fiamma. Vediamo quindi cosa ha affermato la ballerina 64enne.

Stefano De Martino e Carmen Russo, voci clamorose: lei rompe il silenzio

Dunque, oltre a soffermarsi su Stefano De Martino, Carmen Russo ha parlato col settimanale Nuovo anche sulle indiscrezioni riferibili ad una possibile crisi matrimoniale con Enzo Paolo Turchi: “Già tre, quattro mesi fa era circolata la stessa voce sulla crisi tra me e mio marito. Ci sono blog che per ottenere più click lanciano questa notizia e poi alla fine dicono che non è vera”.

Sul coniuge ha aggiunto: “Intanto la gente legge, soprattutto mia figlia Maria. Meno male che lei vede la nostra quotidianità ed è tranquilla”. A Nuovo queste le parole di Carmen invece su De Martino: “De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata”.

E per concludere la donna ha rivelato chi le avesse parlato di questa notizia: “Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose”. Ma da parte di Carmen Russo è arrivata la smentita ufficiale.